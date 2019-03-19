Не фейк, а крутое достижение: первая русская пицца слетала в космос из Ярославской области

Пицца полетела в космос! Из Ярославля! Представляете! Да, мы тоже сначала решили, что это очередная фейковая новость. Или кликбейт, завлекаловка, которая мешает читать серьезные новости. Но нет. Пицца действительно была. И честно долетела до стратосферы. И даже есть видео полета. Эта невероятная новость помогла Александру Пушному, ведущему, музыканту и бывшему КВНщику выиграть балл в интернет-шоу "Fake?". Там двое известных людей рассказывают друг другу новости, настоящие и фейковые. Если соперник не угадывает, правдивая это новость или фейк, ему дуют в лицо листодувом.

- Ты был в Ярославле, может, там реально космическая какая-то "Маргарита"? - спросил у Пушного Дмитрий Кожома и в конце решил. - Ну не может быть такого!

И оказался неправ. И насчет новости, и насчет пиццы. В августе 2018 года одна из пиццерий запустила в космос пиццу "пепперони" с берега Плещеева озера. Космическая "пепперони" долетела на стратостате до высоты в 31 километр, а потом упала обратно на Землю. Но не там, где рассчитывали. Команда почти шесть часов искала эту пиццу по лесу. А нашла остатки пиццы и камеру, которая запечатлела судьбу первой русской пиццы-космонавтки. Она пала смертью храбрых. Пиццу просто съел медведь, на которого обед буквально свалился с неба.

Пицца пала смертью храбрыхФото: скриншот с видео

Тем временем, сейчас на орбите находится настоящий космонавт из Ярославской области - Алексей Овчинин. Пусть и со второй попытки, но он долетел до Международной космической станции.