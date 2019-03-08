Рыбинский космонавт Алексей Овчинин готовится к полету в космос

СЕГОДНЯ 21:05 2019-03-08T21:05:44+03:00

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На космодроме Байконур состоялся традиционный день прессы, в рамках которого журналисты посмотрели, как к полету готовится Алексей Овчинин и другие космонавты.

С самого утра космонавты тренировали ручное причаливание ТПК «Союз МС» к МКС на компьютерном тренажере . Справившись с заданиями успешно, команда приступила к изучению бортовой документации. Так же журналисты посмотрели, как космонавты тренируют вестибулярный аппарат на кресле ускорения Кориолиса.

Вместо отдыха после физкультуры играют в шахматы или бильярд.

А в конце дня космонавты сажали деревья на Аллее космонавтов, где первое дело посадил Юрий Гагарин

ИСТОЧНИК KP.RU