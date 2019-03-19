«Мы не дадим снести «Аквилон»: предприниматели и жители Брагино отстаивают любимый магазин

- Ой, золотая моя, не закрывайте! - начинает причитать пожилая женщина, услышав, что я беседую с продавцами торгового комплекса «Аквилон» о его дальнейшей судьбе. Сейчас над магазином нависла угроза закрытия и сноса.

Сдерживаем цены торговых сетей

Этот торговый комплекс находится в Дзержинском районе Ярославля рядом с кинотеатром «Победа». Работает давно: в 1998 году мэрией города был предоставлен участок для его возведения, а в 2001 году комплекс ввели в эксплуатацию. Сейчас на его площадях расположено больше двух десятков мини-магазинчиков, торгующих продуктами: мясом, рыбой, колбасными изделиями, молоком, хлебом, консервами, яйцами и многим другим.

- У нас всегда все свежее. Мы привозим те продукты, которые любят наши покупатели, - рассказывают продавцы.

Район, где находится «Аквилон», густонаселенный - вокруг в основном одни многоэтажки. Многие жители окрестных домов, несмотря на обилие торговых сетей, ходят закупаться продуктами именно сюда. А некоторые ярославцы приезжают в магазин даже из других районов города.

- Продукты здесь качественные, недорогие. И выбор большой - представлена продукция тех поставщиков, которых не найдешь в торговых сетях, - рассказала нам покупательница Лариса Кучумова.

Предприниматели, торгующие в «Аквилоне», говорят, что наценка на их товар составляет всего от 5 до 20%. Отсюда и цены доступные.

- Мы сейчас, по сути, являемся сдерживающим фактором для роста цен в расположенных вокруг торговых сетях. Не будет нас - цены поползут вверх, - считают работающие в «Аквилоне» предприниматели.

Магазин работает в Брагино с 2001 года.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

Кроме того, закрытие магазина оставит без работы 300 человек, здесь торгующих. У каждого их них семьи, есть одинокие мамы с детьми. Сейчас они даже боятся думать, что с ними будет.

Суд постановил - снести!

Неприятности у торгового комплекса начались в 2014 году. Мэрия, которая до этого года регулярно продлевала договор аренды земли для «Аквилона», вдруг почему-то решила в одностороннем порядке его расторгнуть. Правда, коснулось это не всех предпринимателей. У некоторых документ действовал до 2017 года, соответственно, они могли оставаться на своих местах. Вместе с ними продолжили торговать и остальные - без действующих договоров, но с соблюдением всех прочих условий, в том числе по оплате той самой аренды, налогов и других платежей. Кроме того, владельцы торгового комплекса провели экспертизу и доказали, что фактически магазин является не временным, а стационарным объектом.

- Здание прочно связано с землей, подключено к централизованным инженерным системам и коммуникациям, - указала экспертная организация.

В итоге «Аквилон» даже был включен Росреестром в перечень зданий города. Но в январе 2019 года мэрия Ярославля оспорила через Дзержинский районный суд этот статус. И в том же решении было предписано снести объект в течение 10 дней. Других мест для торговли власти предпринимателям не предложили. Проигравшие подали апелляцию. Но есть ли надежда на благоприятный для них исход дела - большой вопрос.

Дальше - неизвестность

Сейчас предприниматели бьют во все колокола. Буквально за три дня они собрали более 2000 подписей жителей за сохранение магазина. Они готовы выполнить все условия мэрии по внешнему облику, благоустройству территории, если таковые будут выдвинуты.

- Мы готовы вложить свои средства, чтобы торговый комплекс и прилегающая к нему территория выглядели современно и достойно. Но нам нужна гарантия, что после этого его не снесут, - говорят торгующие здесь.

На прошлой неделе в мэрии прошло совещание, на котором присутствовали предприниматели, региональный бизнес-омбудсмен Альфир Бакиров, председатель муниципалитета Артур Ефремов и заместитель мэра по вопросам социально-экономического развития города Алексей Торопов. Правда, как таковых итогов у встречи не было. Пока представители власти только выслушали боль предпринимателей.

- Ситуация непростая. Наш аппарат нацелен на поиск компромиссного решения, которое позволит сохранить рабочие места и бизнес предпринимателей, - прокомментировал Альфир Бакиров.

Несмотря на обилие торговых сетей в районе, многие местные жители предпочитают покупать продукты именно здесь.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

Возможным выходом из ситуации могло бы стать мировое соглашение в суде или узаконение постройки все-таки как стационарного объекта. Но, похоже, на это мэрия идти не собирается.

- Земельный участок, на котором в настоящее время расположен торговый комплекс «Аквилон», был предоставлен в аренду для строительства временных мини-магазинов. Целевое назначение земельного участка не дает права размещать на нем капитальные объекты недвижимости. Однако собственники торгового комплекса смогли провести государственную регистрацию капитального объекта. Договор аренды земельного участка был прекращен путем направления в адрес арендаторов соответствующих уведомлений. После расторжения договора аренды земельный участок освобожден не был. Указанные обстоятельства послужили поводом для обращения в суд. Решением районного суда Ярославля заявленные требования были удовлетворены. В настоящее время на решение суда подана апелляционная жалоба, - сообщил заместитель мэра Александр Торопов.

Также чиновники добавили, что решение по дальнейшему использованию земельного участка будет принято после вступления решения суда в законную силу.

- Мы не дадим снести «Аквилон»! - возмущаются предприниматели. - И покупатели нас поддержат! Почему власть за народ решает, что для него лучше? У людей есть право выбора - в каком магазине покупать продукты! А здесь нас всех его лишают. К тому же сейчас на всех уровнях власти много говорится о важности поддержки малого и среднего бизнеса. А в нашей ситуации происходит все наоборот!

Мы продолжим следить за развитием событий.