2019-03-12T16:16:28+03:00
Общество

В Ярославле могут закрыть торговый комплекс «Аквилон»

Обращение в защиту магазина подписали более двух тысяч человек
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Фото: страничка Альфира Бакирова в "Фейсбуке".Фото: страничка Альфира Бакирова в "Фейсбуке".
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В Ярославле могут закрыть торговый комплекс «Аквилон». Он находится у кинотеатра «Победа» в Дзержинском районе и многие годы пользуется большой популярностью у покупателей. Основной ассортимент его – продукты питания. Между тем уже есть решение суда от 2018 года, по которому в связи с истечением договора аренды на землю объект необходимо убрать.

12 марта вопрос о будущем торгового комплекса обсудили представители мэрии, муниципалитета и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров.

- Ситуация непростая. Снос комплекса затронет более 300 человек, работающих там, плюс местных жителей. Обращение в защиту торгового комплекса подписали более двух тысяч человек, - сообщил Бакиров.

Сейчас предприниматели пытаются оспорить судебный вердикт. Чем закончится процесс, не известно.

- В этой ситуации наш аппарат нацелен на поиск компромиссного решения, которое позволит сохранить рабочие места и бизнес предпринимателей, - добавил Альфир Бакиров.

Возможным выходом из ситуации могло бы стать мировое соглашение в суде или узаконение предпринимателями постройки не как временного, а как стационарного объекта. Какое решение в итоге будет принято, увидим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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