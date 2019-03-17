«Мост». В Ярославль привезли документальное кино про Россию и о нас

В пятницу, 15 марта, в киноклубе «Нефть» прошел показ документального фильма «Мост». Фильм про мотопутешествие команды байкеров «Сел и поехал». В 2016 году ребята отправились в Магадан, но неожиданно поездка прервалась: на трассе «Колыма» между Якутском и Магаданом обвалился мост через реку Эльги. Дальнобойщики, путешественники и местные жители не смогли добраться до места. На 19 дней они остались в центре тайги без связи, еду и воду МЧС привезли позже…

…А тем временем по федеральным каналам показывали позитивные картинки о работах по восстановлению моста и помощи водителям, застрявшим на берегах Эльги.

Люди растерялись, устали, в лагере стали возникать конфликты, но прошло немного времени и появились в картине позитивные мазки: ребята сдружились, сделали полевую кухню, перманентно доставали водку, несмотря на то, что до ближайших населенных пунктов было очень и очень далеко. Ну а как иначе?

Документальная лента снята на GoPro от первого лица. Она про Россию: про короткий, не по стандартам сделанный мост, который смыло паводком, про подтасовку фактов в СМИ и про бульдозериста, который остановил работу, потому что кто-то украл из его бульдозера памятную вещь.

– И все, встала работа… На федеральной трассе, – до слез смеются организаторы показа.

Среди людей, которые 19 дней провели на берегу сибирской реки были жители Калуги, Питера, Москвы, Новосибирска, Иркутска и других городов.

Показ для своих

В этот вечер в «Нефти» собрались друзья Павла Кобяка – продюсера ленты. Бодрые мужчины приятного возраста расположились в баре киноклуба. Они живо общались, играла драйвовая музыка. Потом кто-то дал клич и гости переместились в зал. Все прошло в лучших традициях междусобойчика: контекстные шутки, немного выпивки и комментариев прямо во время показа.

Оказалось, что мотопутешественники катались по Сибири не просто так. Они снимали большой документальный проект «За свободой в Магадан» и ехали из Питера. Кстати, маршрут проходил через Ярославль. Здесь у Павла Кобяка есть дружеские связи по байкерской линии.

Картина была отправлена на несколько международных фестивалей, получила награды в Сербии и Индии. Но в России ее не все приняли «на ура». Перед показом Павел обмолвился, что фильм запрещен на территории нашей страны. Это, конечно, не совсем так, но некоторые площадки все-таки отказались показывать «Мост». «КП-Ярославль» спросила об этом.

– Действительно, на определенные российские фестивали наше кино не попало только из-за одной вставки с Путиным. Каждый понимает это по-разному: кто-то как некий сарказм, а я оставил эпизод, чтобы показать – мы же умеем строить мосты! Взгляните на Крымский мост! Второй момент: у нас в России все организовывается в «ручном управлении». Где президент принимает участие, все ок. Где-то на Калыме, где его нет – вы сами видели…

Речь идет о финальных кадрах фильма. Герои ленты въезжают на отреставрированный мост под бодрую музыку, а потом кадр сменяется на новостные сводки с открытия Крымского моста и крупный план президента за рулем Камаза.

Почему же Ярославль стал исключением и сделал показ фильма «Мост»?

– У меня здесь друзья. Есть такая традиция, ездить к ним каждый год, – вот так просто отвечает Павел.

Для чего такое кино?

Мотопутешественники в очередной раз показали нам, что неважно в каких бы в некомфортных условиях русские люди не жили, они всегда остаются стойкими и душевными.

– Ребята ездили на такси на озеро купаться с мигалками, – смеется Павел. – Если бы иностранцы оказались в такой ситуации с нами, они бы подумали: что за дичь? А нам было очень комфортно… Это кино не про героизм.

Там действительно было много ситуационных анекдотов о российской действительности, грустные и веселые слепки реальности, вдохновенные крепкие словца и наш особый русский дух.

– Самое дорогое у нас в России – это люди. Так и напишите в своей газете, – сказал Павел. Мы оказались на этом «пикнике у обочины» людьми, семьей…

Фильм и правда про нас – открытых, спесивых, , заносчивых, задумчиво смотрящих на бурлящую сибирскую реку и внезапно танцующих посреди тайги. Фильм про особое место России, определенное то ли провидением, то ли историческим ходом…