2019-03-14T21:19:13+03:00
Общество

В Ярославле ответили на 7 главных вопросов о школьном питании

«КП-Ярославль» разбиралась, из чего состоит меню учеников, как узнать, что еда была невкусной и откуда взялась цена в 50 рублей
Екатерина РЯБЦЕВА
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Школьный завтрак должен содержать 20-25 процентов от суточной потребности белков, жиров и углеводовШкольный завтрак должен содержать 20-25 процентов от суточной потребности белков, жиров и углеводовФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В связи со внесенными изменениями в Социальном кодексе ситуация со школьным питанием в регионе дестабилизировалась. Некоторые родители отказались от завтраков, потому что поменялись правила субсидирования, а многие дети жалуются на качество еды.

– Вопрос питания только с виду кажется вопросом: «а что же в тарелке-то лежит?». На самом деле, в него входит весь путь от разработки рациона до обучения основам и культуре здорового питания, – говорит президент института отраслевого питания и учредитель общественного проекта «За школьное питание» Владимир Чернигов.

И ведь правда! В школу ребенок приходит не «с улицы», а и из семьи, где существуют свои пищевые привычки и предпочтения. Государство обязано удовлетворить потребности каждого ребенка, но это получается далеко не всегда.

1. Почему дети должны питаться в школе?

Чувство голода у школьников наступает очень быстро. Мозговая активность и умственная нагрузка требуют больших энергетических затрат у организма. Здоровый и сытый школьник лучше работает в учебном процессе. По санитарным нормам и правилам ребенок должен получать питание не реже, чем через 3–3,5 часа.

К сожалению, не все ярославские родители это понимают. Некоторые уверены, что маленькому ученику достаточно позавтракать дома, а через шесть часов прийти с уроков и пообедать. Этот вопрос стоит на повестке дня и решается с помощью профилактических бесед: учителя пытаются донести до родителей – дети должны питаться!

2. Что такое рацион ярославских школьников и где можно его «почитать»?

Единого меню в школах Ярославля нет, потому что у всех образовательных учреждений разные возможности для составления рациона. Например, в нашей области существуют сельские школы, которые выращивают для собственных нужд продукты питания в рамках уроков труда. После того, как урожай проходит контроль, он может быть использован в пищу.

Все компоненты меню обязательно согласовываются с Роспотребнадзором. Если школа, как организатор питания, что-то меняет в меню или дополняет его, например, в сезон овощей и фруктов, то обязательно отправляет все на согласование.

Основное требование к школьной еде – чтобы она была качественной, безопасной, содержала необходимую энергетическую ценность: белки, жиры, углеводы и калории.

Школьный завтрак должен содержать 20-25 процентов от суточной потребности белков, жиров и углеводов. В него должны входить молочные, яичные и творожные продукты.

Также пищу нужно подавать теплой, а порция должна быть полновесной – соответствовать заявленному весу. И главное – вкус пищи.

Также стоит учитывать региональные особенности. Например, в Ярославской области есть недостаток витамина С, недостаток йода и кальция.

3. Как отследить, достаточно ли вкусная еда на столах школьников?

Если есть больше 25 процентов отходов по конкретному блюду, то это значит, что оно действительно невкусное. Цель поваров – не более 10 процентов, которые приходятся на детей, не употребляющих какой-то определенный вид продукта, например, рыбу.

4. Что входит в 50 рублей, откуда взялась такая стоимость обеда и достаточно ли этих средств?

Был проведен мониторинг питания ярославских школьников. Кроме этого, поступали обращения из школ о том, что выделенных сумм не хватает для обеспечения питания учеников. Решение об этой сумме было принято с участием департамента финансов.

Из 50 рублей, которые школьник отдает за обед, стоимость продуктового набора составляет 32 рубля. Продукты на эту сумму согласованы с Роспотребнадзором.

5. Почему отменили альтернативное меню, которое существовало в ярославских школах до недавнего времени?

Директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова считает неправильной ситуацию, когда дети за одним столом едят блюда из разных меню. Поэтому было принято решение, чтобы все питались одинаково. Возврата к подобной ситуации не будет. В школах есть буфетная продукция, там же можно купить дополнительную котлету или пирожок.

6. Как оснащены школьные столовые и где готовится еда?

Всего в Ярославле в 70 школах есть столовые, а в 19 – лишь буфеты и раздаточные. Примерно 40 процентов школ имеют новые пищеблоки. Оставшимся школам только предстоит ремонт, но, поскольку этот вопрос требует больших финансовых вложений, то решается он точечно.

Все школы, в которых есть пищеблоки, получают полуфабрикаты. Это, например, чищенная картошка или котлеты, выпущенные по строгим стандартам. Школьные повара доготавливают еду, сделанную из хорошего сырья.

7. Почему последнее время идет такой шум вокруг «вкуса» школьной пищи?

Сейчас есть тенденция, что школьники хотят сделать как можно больше шума из ничего, чтобы в социальных сетях набрать больше «лайков». Поэтому они специально находят «прецеденты» в школьных столовых: прилипшая к тарелкам каша, щупальце осьминога в супе, тараканы и мыши. Главное – «хайп», создание инфоповода, который тут же подхватывают СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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