2019-03-11T16:34:17+03:00
Общество

Пациентка ярославского перинатального центра потеряла двоих детей

Родные винят в произошедшем врачей
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В перинатальном центре пациентка потеряла двоих детей.В перинатальном центре пациентка потеряла двоих детей.
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8 марта в ярославском перинатальном центре случилась трагедия. 27-летняя пациентка потеряла девочек-близнецов. Срок беременности составлял 21 неделю. Будущая мать наблюдалась и в женской консультации по месту жительства и в частном медцентре.

Врачи говорили, что беременность протекает нормально. Только за несколько дней до несчастья ей поставили диагноз «фето-фетальный синдром». Главным проявлением этой патологии является перетекание крови от одного плода к другому. В этом случае страдают оба ребенка. Единственным более-менее надежным шансом спасти малышей в такой ситуации считается операция по прижиганию плацентарных сосудов. В Ярославле подобные манипуляции не проводят, так как случаи патологии не часты и достаточного опыта у местных хирургов просто нет. Пациентку должны были отправить в столичный центр имени Кулакова. Но до Москвы она так и не доехала. У молодой женщины произошел выкидыш. С разницей в 20 минут она потеряла обоих детей.

- Мне позвонила соседка жены по палате в истерике. Захлебываясь от слез, сказала, что супруга лежит, один ребенок вышел. Через минуту она мне перезвонила и в слезах кричала, чтобы я кому-нибудь позвонил, чтобы врачи поместили детей в бокс, ведь у них еще бьются сердца и они шевелятся. Я пообещал все сделать, успокаивая ее, хотя сам понимал, что ничего я сделать не могу! - рассказал муж готовившейся к материнству женщины Роман Новиков.

Муж пациентки считает, что врачи не сделали все возможное. Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

Муж пациентки считает, что врачи не сделали все возможное.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

Как заверяют в перинатальном центре, спасти детей было нельзя - срок беременности небольшой, да и масса у них была слишком маленькой. Одна малышка весила всего 270 граммов, вторая - 330 граммов.

- Жизнеспособными по российскому законодательству считаются дети возрастом более 22 недель и массой более 500 граммов. Смертность детей меньшего возраста и веса фактически равна 100 процентам. Самый маленький по весу ребенок, которого удалось выходить в нашем перинатальном центре, составляет 474 грамма. Но он родился на 26-й неделе беременности, - прокомментировал директор ярославского перинатального центра Сергей Кирдянов.

Однако родные потерявшей детей молодой матери считают, что врачи сделали недостаточно, чтобы сохранить беременность.

- Из женской консультации НПЗ, где мы наблюдались, нам дали направление на экстренную госпитализацию в перинатальный центр. Но никакой экстренной госпитализации не было. Супругу положили в стационар только 7 марта, - недоумевает супруг пациентки.

Кроме того, мужчина считает, что врачи тянули время и с направлением в центр имени Кулакова.

- В перинатальном центре нам дали направление на госпитализацию в столичный центр. Но там нам ответили, что с таким направлением перинатальный центр отправил нас на улицу! Они с такими документами нас не могли принять. Им нужна была заявка посредством телемедицины - портала для внутреннего общения между лечебными учреждениями, - рассказал Роман.

Врачи перинатального центра 11 марта собрали пресс-конференцию, чтобы озвучить свою позицию по поводу случившегося. Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

Врачи перинатального центра 11 марта собрали пресс-конференцию, чтобы озвучить свою позицию по поводу случившегося.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

В перинатальном центре, наоборот, заверяют, что сделали все возможное в сложившейся ситуации.

- К нам семья обратилась 5 марта. Но с учетом, что такая беременность не представляет рисков для жизни и здоровья самой женщины, пациентка не была госпитализирована ни 5, ни 6 марта. 6 марта был проведен консилиум врачей перинатального центра по данному случаю. Пациентке было выписано электронное и бумажное направление в центр имени Кулакова в той единственной форме, которая утверждена законодательством. 7 марта был организован телемост с центром имени Кулакова. Там рекомендовали проведение хирургической коррекции по месту жительства. К этому времени у женщины начались боли в животе, ее госпитализировали в наше гинекологическое отделение. Спустя некоторое время у нее произошел выкидыш, - рассказал главный врач областного перинатального центра Дмитрий Гурьев.

Был ли какой-то сбой с оформлением электронного направления и почему столичные медики дали рекомендацию для хирургического вмешательства в Ярославле, пока не понятно. У родных пациентки еще немало вопросов и претензий к медикам. Проверку по данному факту начал региональный Следственный комитет.

Оптимизм в этой ситуации позволяет сохранять только одно - репродуктивное здоровье молодой женщины не пострадало. Врачи заверяют, что в будущем она еще сможет стать мамой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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