2019-03-05T21:28:45+03:00
Общество

ВАЗы и «Лексусы»: назван список самых угоняемых автомобилей в Ярославской области

Специалисты дали советы, как уберечь машину
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославской области составили свой список самых угоняемых автомобилей.В Ярославской области составили свой список самых угоняемых автомобилей.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Компания «АльфаСтрахование» проанализировала обращения клиентов за 2018 год и составила рейтинг самых угоняемых автомобилей в России. Первые пять строк в нем заняли Cadillac, Lexus, Jeep, Toyota Camry, Hyundai Santa Fe.

В вот в Ярославской области своя статистика. По данным регионального УМВД, если говорить о хищениях автомашин с целью дальнейшей реализации или собственного использования, то в лидерах те же самые иномарки - «Лексус», «Тойота», а также «Киа рио» и «Хенде Солярис».

- Если речь идет об угонах - то есть неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения, то чаще всего это автомобили отечественного производства «ВАЗ», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Всего за 2018 год в Ярославской области была зарегистрирована 171 кража автомобилей, что на 27,8% меньше, чем в 2017 году. Угонов - 190. Это на 23,4% меньше, чем в предыдущем году. Лидеры по таким преступлениям - Ярославль и Рыбинск.

- Чаще всего автомобили угоняют и похищают из так называемых спальных районов. Как правило, автоугонщики выбирают места совершения краж и угонов автомашин, расположенных как можно ближе к окраинам города, - добавили в полиции.

Чтобы защитить свою машину, правоохранители советуют установить на нее дополнительные средства защиты - «мультлок» (механическое устройство, запирающее рычаг КПП или рулевое колесо автомашины), «секретку» (спрятанная кнопка или тумблер, без нажатия которого двигатель автомашины не запустится), спутниковые охранные системы с дистанционным контролем автомашины, спутниковые системы навигации (GPS/ГЛОНАСС). А также рекомендуют соблюдать простые правила безопасности - следить, чтобы никто не брал ключи от авто, парковаться на охраняемых стоянках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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