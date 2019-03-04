Выбираем ярославскую Красу Росгвардии – 2019!

Дорогие друзья! Наша доблестная Росгвардия выбирает самую красивую свою сотрудницу. В конкурсе участвуют девушки и женщины из всех регионов России. Фотографии двенадцати самых очаровательных сотрудниц попадут на станицы ведомственного календаря. За победу поборются и шесть красавиц в погонах из Ярославской области. Мы, безусловно, желаем всем им удачи! А кроме того, предлагаем читателям «Комсомольской правды в Ярославле» выбрать свою победительницу.

В рамках всероссийского конкурса вместе с Управлением Росгвардии по Ярославской области мы решили провести отдельное голосование среди ярославских участниц. И та из них, которая наберет, наибольшее количество голосов, получит звание Красы Росгвардии - 2019 по версии читателей «КП», а также подарки от нашего издания.

Давайте поддержим ярославских девушек! Сделать это очень просто. Заходите на наш сайт и ставьте лайки за понравившуюся участницу! Голосование будет идти с 4 по 20 марта включительно. За каждую из участниц вы сможете проголосовать один раз в сутки.