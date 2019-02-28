«Пять килограмм чистой ненависти» за 500 рублей в сутки: мужчина разместил объявление о сдаче в аренду своего кота

В СМИ появилось новость о необычном объявлении. Костромич Михаил решил сдать в аренду… своего котика. Он обращается к семьям, в которых дети просят завести животных.

– Пора доказать спиногрызам, что котики не такие уж и милые, – не без эмоций пишет кото-бизнесен.

Мужчина предлагает взять своего питомца «на пробу», называя его «пятью килограммами чистой ненависти».

– При попытке погладить он пытается нанести тяжкие телесные повреждения. Если применить в его сторону физическую силу, то он запомнит это и нападет со спины в темноте, как ассасин, и так же быстро скроется в неизвестном направлении, – рассказывает Михаил в подробном экспрессивном объявлении.

Котик постоянно голоден, а питается исключительно хорошим кормом «в нереальных объемах».

Кроме этого, животное линяет, но арендодатель считает это несомненным плюсом: «при должном умении можно связать несколько пар носков в сутки».

– Любит делать тыдык-тыдык в 4 утра. Испытывает нездоровое влечение к резинкам для волос, при появившейся возможности ворует их и прячет, – пишет хозяин о повадках своего любимца.

Питомец не пользуется лотком и наполнителем: все свои дела животное делает в ванну.

Цену за такой аттракцион мужчина просит небольшую – всего 500 рублей в сутки, но предупреждает, что не несет ответственности за причиненные котом увечья.

Ну что, ваши дети все еще хотят завести котика?