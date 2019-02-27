Масленица в Ярославле – 2019: полная программа праздника

3 марта в Ярославле стартует празднование Главной Масленицы страны. Отмечать первый весенний праздник жители и гости города будут целую неделю – до 10 марта.

Яркое шествие и конкурс на лучший костюм

Начало гуляниям положит карнавальное шествие, которое пройдет по центральным улицам города. Ожидается, что участие в нем примут около двух тысяч человек. В 13.30 яркая колонна отправится от памятника Некрасову на Первомайском бульваре по Волжской набережной, Советскому переулку до Советской площади. Говорят, что традицию проведения таких шествий заложил сам основатель первого русского театра Фёдор Волков. К тому же 2019 год объявлен Годом театра. Поэтому тематика шествия тоже станет театральной. Пройтись в колонне смогут все желающие. Более того, у участников будет возможность побороться за победу в конкурсе на лучший масленичный костюм. Для этого надо сфотографироваться во время шествия и прислать фото с 3 по 6 марта на электронную почту: yardkradiy1@yandex.ru с пометкой «на конкурс». Либо пройти регистрацию и сфотографироваться на улице Андропова 3 марта до 17 часов. Итоги соревнования подведут 10 марта.

Центр праздника - Советская площадь

Центральным местом масленичных гуляний традиционно станет Советская площадь. Здесь будут проходить концерты, работать масленичная ярмарка, гастрономическая площадка, каток, Масленичный дом, где разместится информационный пункт, в котором можно будет узнать подробную информацию о всех масленичных мероприятиях. 3 марта в 14 часов на главной площади Ярославля начнется торжественная церемония открытия фестиваля «Главная Масленица страны». В программе - зажжение масленичного огня, творческие приветствия от гостей из городов Золотого кольца, концерт. А 10 марта в 16 часов – церемония прощание с праздником. Кстати, впервые в дни Масленицы в городе пройдет благотворительная акция. Поучаствовать в ней можно, купив ленточку и привязав её на дерево желаний, которое будет установлено на Советской площади. Все вырученные деньги пойдут в благотворительный фонд «Дети Ярославии».

Где поесть блинов

На Масленицу будут действовать сразу две гастрономические площадки. Первая откроется на Советской площади. Работать она будет 3, 8, 9 и 10 марта. Здесь пройдут мастер-классы от ярославских шеф-поваров, кулинарные чемпионаты, ярославцы смогут отведать блин-ролл, блин-бургер и даже блин-твейн. Второй площадкой станет Первомайский бульвар. С 8 по 10 марта здесь пройдет фестиваль уличной еды, а также фестиваль уличного искусства с выставкой масленичных арт-объектов, «блинным» тиром, боем на подушках, масленичной фотозоной.

Выставка масленичных кукол и сувениры от ремесленников

Традиционная и любимая ярославцами выставка масленичных кукол «Краса Масленица» развернется в сквере на улице Андропова. Также здесь расположится фольклорная площадка, где 3, 8, 9 и 10 марта все желающие смогут принять участие в масленичных обрядах и конкурсах. А вот сжигание главного чучела Масленицы пройдет в парке на острове Даманский 10 марта в 17 часов.

На улице Кирова всю неделю будет работать ярмарка ремесленников, где можно будет приобрести знаменитую ярославскую майолику, текстиль, предметы интерьера, гончарные и керамические изделия.

Спортивная Масленица: кулачные бои и футбол на снегу

Центром спортивных событий в рамках масленичной недели станет стадион «Спартаковец». Здесь пройдут такие необычные состязания, как кулачные бои «Стенка на стенку», футбол на снегу, перетягивание каната и многое другое.

НА ЗАМЕТКУ

Полная программа Масленицы в Ярославле – 2019

3 марта, воскресенье

ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ «ГЛАВНАЯ МАСЛЕНИЦА СТРАНЫ»

ПЕРВОМАЙСКИЙ БУЛЬВАР

13.30-14.00 - КАРНАВАЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ по маршруту: Первомайский бульвар – Волжская набережная – Советский переулок – Советская площадь.

Построение колонны с 13.00 до 13.30 часов на Первомайском бульваре от Красной площади до памятника Н.А.Некрасову.

СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ

09:00 – турнир по хоккею с мячом на катке

11.00 – начало работы МАСЛЕНИЧНОЙ ЯРМАРКИ

12.00 – массовое катание на коньках на катке (до 23 часов).

13.00 – концертная программа ансамблей «УЗАРЕНЬ» И «УСЛАДА»

13.50 – карнавальное шествие по Советской площади, большой городской хоровод.

14.00 – ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ФЕСТИВАЛЯ «ГЛАВНАЯ МАСЛЕНИЦА СТРАНЫ».

14.30 – творческие приветствия от гостей из городов «ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА»,

15.00 – концертная программа кавер-группы G&B (Москва)

16.00 - концертная программа кавер-группы «OSCAR PROJECT»

17.00 - концертная программа группы «ПАРТИЗАН FM»

17:00 - спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор» на катке.

18.00 – масленичный танцпол.

12.00-17.00 Гастрономическая площадка

СКВЕР НА УЛИЦЕ АНДРОПОВА

13.00-17.00 - Фольклорная площадка. Игры, конкурсы, масленичные забавы.

4 – 7 марта

СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ

12.00 - 22.00 - Массовое катание на коньках на ледовом катке.

18.00 - 21.00 - Масленичная ярмарка.

18.00 - 20.00 – Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор» на катке

4 марта, понедельник

ГОРОДСКОЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ИМ. Н.А. НУЖИНА (ул. Свободы, 15).

16.00 – Открытие выставки народных промыслов и ремесел «Парад ремесел». Мастер-класс заслуженного художника России скульптора Елены Пасхиной.

5 марта, вторник

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИМ. В. ТЕРЕШКОВОЙ

КОСМИЧЕСКАЯ МАСЛЕНИЦА «Солнышко в руках»

Запись по телефонам 72-82-00, 72-93-61

6 марта, среда

РЕЗИДЕНЦИИ ГОСУДАРЫНИ МАСЛЕНИЦЫ (Революционный проезд, 14а)

16.00 – Интерактивная программа «Масленица круглый год». Исконно русские забавы, перетягивание каната, прыжки в мешках, хороводы, игры, конкурсы с призами! Запись по телефону + 7 (901) 994-05-14

7 марта, четверг

СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ

11:00 – 12:00 – мастер-класс по хоккею для юных хоккеистов от ИЛЬИ ГОРОХОВА, чемпиона России, двукратного обладателя Кубка Гагарина.

ЯРОСЛАВСКИЙ ЗООПАРК

12.00-17.00 - Праздник «Работу прекращай, иди на «ZOO-разгуляй!»

12.00-13.00 - «ZOO-узнавай». Познавательная экскурсия по территории зоопарка.

с 13.00-14.00 - «ZOO-угощай». Показательные кормления животных в Зооэкзотариуме.

с 14.00- 17.00 - «ZOO- Покатай». Бесплатные катания на санях в Парке копытных.

8 марта, пятница

СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ

12.00 – Массовое катание на коньках на ледовом катке (до 22 часов).

12.00 – «ДЛЯ ВАС, СУДАРЫНИ!» Праздничная развлекательная программа творческих коллективов ДК им. А.М.Добрынина

13.00 – концерт студентов Академии Игоря Крутого (г.Ярославль)

14.00 – Концертная программа группы «ВИШЕНКА» (г.Владимир)

15.00 – БИТВА ГАРМОНИСТОВ с участием музыкантов из «Золотой десятки России» Игоря Ширкова (Петербург) и Святослава Шершукова (г.Москва)

16.30 – Концертная программа кавер-группы «ОХОТА» (г.Ярославль)

17.00 – Молодежная программа «Гуляй, Масленица»

18.00 – 20.00 - Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор» на катке

19.00 – Масленичный танцпол

11.00-17.00 Гастрономическая площадка

СКВЕР НА УЛИЦЕ АНДРОПОВА

12.00-17.00 - Фольклорная площадка. Игры, конкурсы, масленичные забавы.

Стадион «СПАРТАКОВЕЦ»

12.00-17.00 - открытый Кубок города Ярославля по футболу на снегу

ПЕРВОМАЙСКИЙ БУЛЬВАР

10.00 -20.00 Гастрономический фестиваль: современная уличная еда от лучших ресторанов Ярославля

10.00 – 18.00 Фестиваль уличного искусства: выставка масленичных арт-объектов, мастер-классы от современных художников

10.00-18.00 Игровые интерактивные программы: «блинный» тир, бой на подушках, аниматоры

10.00 – 18.00 Масленичная фотозона

9 марта, суббота

СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ

10.00 – Массовое катание на коньках на ледовом катке (до 22 часов)

11.30 – 13.00 – матч звезд ночной хоккейной лиги на катке

12.00 –«Гулять, так гулять! Забавы, прибаутки, песни да шутки!» Программа творческих коллективов Дворца культуры «НЕФТЯНИК»

13.00 – КОНКУРС БОРОДАЧЕЙ «Маслена бородушка»

14.00 – концерт студентов Академии Игоря Крутого (Ярославль)

15.00 – «Молодецким потехам мороз не помеха!» Концерт группы «ВОЛЖАНЕ» и показательные выступления клуба ролевого, исторического и арт-фехтования «АЛЬЯНС»

16.00 – Концерт группы «RАSA» (Москва)

16.40 - «Богатырская битва» Развлекательная программа клуба ролевого, исторического и арт-фехтования «АЛЬЯНС»

17.00 – Молодежная программа «Масленичный разгуляй» молодежный флеш-моб «Масленичный движ»

18.00 – 20.00 - Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор» на катке

19.00 – Масленичный танцпол.

11.0-17.00 Гастрономическая площадка

СКВЕР НА УЛИЦЕ АНДРОПОВА

12.00-17.00 - Фольклорная площадка игры, конкурсы, масленичные забавы. Фестиваль «РАСПИСНЫЕ САНИ»

Стадион «СПАРТАКОВЕЦ»

11.00 - 14.00 – турнир по лапте

14.00-15.30 - Мастер-класс по регби

15.30 – 17.00 – кубок города Ярославля по перетягиванию каната

ПЕРВОМАЙСКИЙ БУЛЬВАР

10.00 -20.00 Гастрономический фестиваль: современная уличная еда от лучших ресторанов Ярославля

10.00 – 18.00 Фестиваль уличного искусства: выставка масленичных арт-объектов, мастер-классы от современных художников

10.00-18.00 Игровые интерактивные программы: «блинный» тир, бой на подушках, аниматоры

10.00 – 18.00 Масленичная фото-зона

ГОРОДСКОЙ ПЛЯЖ НА РЕКЕ КОТОРОСЛИ

12.00-15.00 – Праздник «ЯРОСЛАВСКИЕ МОРЖИ ВСТРЕЧАЮТ МАСЛЕНИЦУ». Песни и хороводы, купание в проруби, блины и оладушки, выставка-ярмарка валеных изделий.

ЯРОСЛАВСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

12.00 – 15.00 – Праздничные народные гуляния «Петрушкина масленица» 0+

В программе: кукольные комедии с Петрушкой, старинные игры, силовые забавы, богатырские бои на мечах, валеночный тир, ходьба на ходулях, бои мешками, блинная эстафета, тир с луками и стрелами, медвежья потеха, Петрушки-великаны, ярмарочный дед, ряженые, выступления участников клуба исторической реконструкции, сытные ряды.

Вход на территорию музея по билетам. Полный билет – 40 руб., пенсионеры – 20 руб., льготный – бесплатно

МУЗЕЙ-ИСТОРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ (Волжская набережная , 17)

12.00 – 15.00 – «В гостях у трактирщика» (18+) Интерактивная программа. Аппетитные богатства Ярославской земли и особенности русской трапезы в компании знатного Трактирщика. Запись по телефонам 30-41-75, 72-83-40.

ЯРОСЛАВСКИЙ ЗООПАРК

11.00-15.00 - ZOO-мастерские: мастер-класс "Масленичная кукла" в студии "Перышко"

12.00-13.00 - ZOO-путешествие: обзорная экскурсия по основной территории зоопарка

13.00-15.00 - Масляничные забавы на центральной площади учебного центра "Ковчег"

Фото-Zooна "На завалинке": фотографирование с домашними животными

10 марта, воскресенье

СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ

09:00 – 12.00 – турнир по хоккею в валенках на ледовом катке

12.00 – концертная программа творческих коллективов ДК СТРОИТЕЛЬ города Ярославля

12:00 – массовое катание на коньках на ледовом катке (до 23 часов)

13.00 – концерт студентов Академии Игоря Крутого (Ярославль)

14.00 – концертная программа творческих коллективов города Ярославля

15.20 – концерт группы «После 11»

16.00 – ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. Церемония прощания с Масленицей

16.30 – концерт группы «СИНЕМА ТРЕК»

17.00 - масленичный танцпол.

18.00 – 20.00 - спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор» на катке

11.00-17.00 - Гастрономическая площадка

СКВЕР НА УЛИЦЕ АНДРОПОВА

12.00-17.00 - Фольклорная площадка. Игры, конкурсы, масленичные забавы

Стадион «СПАРТАКОВЕЦ»

12.00 – 17.00 - КУБОК ГОРОДА ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ, КУЛАЧНЫЙ БОЙ «СТЕНКА НА СТЕНКУ», ГОРОДСКОЙ ТУРНИР ПО ЖИМУ ЛЁЖА

ПЕРВОМАЙСКИЙ БУЛЬВАР

10.00 -20.00 Гастрономический фестиваль: современная уличная еда от лучших ресторанов Ярославля

10.00 – 18.00 Фестиваль уличного искусства: выставка масленичных арт-объектов, мастер-классы от современных художников

10.00-18.00 Игровые интерактивные программы: «блинный» тир, бой на подушках, аниматоры

10.00 – 18.00 Масленичная фотозона

ВОЛЖСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

10.00-14.00 - атлетический кросс «Ярославский медведь»

ПАРК НА ОСТРОВЕ ДАМАНСКИЙ

12.00-17.00 – «Праздник Масленицы». Девять интерактивных площадок на всей территории парка. Народные забавы для детей и взрослых. Бег в мешках, прыжки через препятствия, «Семейные лыжи», бои подушками, «Веселые кеды», детская эстафета, «Перекати бревнышко». Концертная программа ансамбля «БИРЮЗОВЫЕ КОЛЕЧКИ» 17.00 - СЖИГАНИЕ ЧУЧЕЛА МАСЛЕНИЦЫ.

ЯРОСЛАВСКИЙ ЗООПАРК

11.00-15.00 - ZOO-мастерские: мастер-класс "Масленичная кукла" в студии «Перышко»

12.00-13.00 - ZOO-путешествие: обзорная экскурсия по основной территории зоопарка

13.00-15.00 - Масленичные забавы на центральной площади учебного центра «Ковчег»

Фото-Zooна «На завалинке»: фотографирование с домашними животными

15.00-15.30 - Сжигание чучела масленицы (площадка у аттракциона «Рыбалка»).