В Ярославле инвалид-колясочник каждый день чистит двор многоэтажки от снега

На просторах Интернета появилась достаточно необычная фотография. На ней запечатлен житель Ярославля, который, будучи прикованным к инвалидному креслу, убирает лопатой тротуары возле своего дома. Мужчина сразу же стал героем в глазах горожан. Кто-то в комментариях поражался силе его духа, некоторые бранили коммунальщиков, мол, вот до чего ситуация дошла, а другие просто не понимали, зачем человек с фотографии это делает.

Нам удалось найти этого мужчину, а самое главное - пообщаться с ним. Героем снимка оказался очень жизнерадостный 73-летний Николай Владимирович Бритвич. По его словам, он уже 30 лет живет с сахарным диабетом, а ног лишился около четырех лет назад.

- Меня всегда раздражала фраза: «инвалид нерабочей группы». Что значит «нерабочей»? – восклицает Николай Владимирович. – У меня руки есть, голова есть! Да, даже если у меня один палец шевелится – я имею право трудиться! Так даже в Конституции написано.

Местных дворников ярославский пенсионер в шутку называет конкурентами.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Живя долгое время в четырех стенах, мужчина не мог оставаться без работы. На собственной лоджии он обустроил мастерскую, где по сей день делает корзины и настоящие плетеные авоськи. Возможность выходить из дома появилась у пенсионера совсем недавно, когда в конце декабря прошлого года благодаря стараниям Светланы Лазаревой и ее некоммерческой организации «Безбарьерная среда» в доме, где живет Николай Владимирович, появился специальный подъемник для людей с ограниченными возможностями. Это кардинально изменило жизнь пенсионера, а также послужило катализатором ежедневных уборок придомовой территории.

- Вот среди моих приятелей уже поговорка появилась: «Хочешь увидеть счастливого человека, выгляни в окно - он там снег убирает», - смеется пенсионер. – А ведь так оно и есть! Меня радость берет от того, что все вокруг стараются помочь, пообщаться. Я теперь и сплю хорошо, и сахар в норме держится. Как говорится – хоть я уже и не персик свеженький, но еще и не курага.

Встает Николай Владимирович рано. В семь утра уже активно орудует инструментами на улице. Знаком со всеми местными дворниками. Расстраивается, когда они успевают раньше него начисто убрать с дорожек снег.

- Я их в шутку называю конкурентами, - улыбается пенсионер. – Убираются наши дворники очень хорошо, я только попросил их островки снежные оставлять, чтоб и мне работа была. Они мне даже метлу подарили. В общем, у нас полное взаимопонимание, живем с ними дружно.

Помимо метлы в арсенале у ярославского энтузиаста есть несколько лопат и ледокол, которые передало ему домоуправление. Николай Владимирович уверен: труд закаляет и делает настоящим человеком. Пока силы есть, он намерен поддерживать чистоту у дома в любой сезон.