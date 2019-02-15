2019-02-15T11:12:45+03:00
Экономика

С чем связан рост стоимости полисов ОСАГО и можно ли в этой ситуации сэкономить на страховке?

Отвечает Игорь Вафин, директор филиала ООО «СК «СЕРВИСРЕЗЕРВ»* в Ярославской области
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В целом, несмотря на новый тарифный коридор, компания «СЕРВИСРЕЗЕРВ» не увеличила базовую ставку по ОСАГО ни в одном регионе своего присутствияВ целом, несмотря на новый тарифный коридор, компания «СЕРВИСРЕЗЕРВ» не увеличила базовую ставку по ОСАГО ни в одном регионе своего присутствияФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Новый, утвержденный Центральным Банком РФ, тарифный коридор по ОСАГО вступил в силу с 9 января 2019 г. Предельные размеры базовых ставок расширились на 20% в обе стороны. Для транспортных средств категории «В», принадлежащих физическим лицам, тарифный коридор теперь находится в пределах 2 746 — 4 942 руб. (вместо прежних: 3 432 — 4 118 руб.). Также были изменены влияющие на стоимость полиса коэффициенты: бонус-малус (КБМ) и возраст-стаж (КВС). КБМ теперь будет присваиваться водителю 1 раз в год (1 апреля) и в течение года пересчитываться не будет. Если на 1 апреля 2019 г. у автовладельца в системе АИС РСА будет числиться несколько КБМ, то ему будет присвоен самый низкий из них. КВС ранее имел лишь 4 значения, теперь – 58. Это привело к снижению КВС для опытных водителей старшего возраста, а для молодых и неопытных — к его повышению.

Сэкономить при оформлении ОСАГО можно, внимательно изучив предложения страховых компаний. Так, страховая компания «СЕРВИСРЕЗЕРВ» с 1 февраля снизила базовую ставку тарифа по ОСАГО в Ярославской области на 10% (для транспортных средств категории «В», принадлежащих физическим лицам). На данный момент базовый тариф составляет 3 706 руб. Ранее он был равен 4 118 руб.

В целом, несмотря на новый тарифный коридор, компания «СЕРВИСРЕЗЕРВ» не увеличила базовую ставку по ОСАГО ни в одном регионе своего присутствия. Мы, как и прежде, стоим на защите интересов своих клиентов, заботимся, чтобы итоговая стоимость полиса ОСАГО для большинства из них значительно не увеличилась. Более того, мы уверены, что за счет изменения базового тарифа и КВС произойдет сокращение средней итоговой премии.

*Страховая компания «СЕРВИСРЕЗЕРВ» – это высокопрофессиональная команда специалистов, обладающая уникальным опытом, знаниями и технологиями. Компания существует с 1992 г. Филиал в Ярославской области существует с 2015 г.

СК «СЕРВИСРЕЗЕРВ» входит в состав ведущих профессиональных союзов и объединений: Российского Союза Автостраховщиков, Союза страховщиков «Урало-сибирское соглашение», Некоммерческого Партнерства «Национальная Страховая Гильдия», Всероссийского Союза Страховщиков и принимает активное участие в развитии российского страхового рынка.

Офисы компании расположены в Нижегородской, Ярославской, Владимирской и Рязанской областях. Компания имеет лицензию на 12 видов страхования. Приоритетными направлениями деятельности являются автострахование (КАСКО и ОСАГО), страхование имущества и ответственности физических и юридических лиц, страхование жизни и здоровья граждан от несчастных случаев. Уставный капитал компании - 310 млн. рублей. Штат сотрудников более 200 человек. Продуктами и услугами СК «СЕРВИСРЕЗЕРВ» пользуются более 230 тысяч клиентов — организаций и частных лиц.

Игорь Вафин, директор филиала ООО «СК «СЕРВИСРЕЗЕРВ»* в Ярославской области

Игорь Вафин, директор филиала ООО «СК «СЕРВИСРЕЗЕРВ»* в Ярославской области

Контакты СК «СЕРВИСРЕЗЕРВ» в Ярославской области.

г. Ярославль:

ул. Свободы, д. 75/37 (оформление страховых полисов)

пр-т Октября, д. 87А (оформление страховых полисов, прием документов по страховым случаям)

г. Рыбинск:

ул. Свободы, д. 29 (оформление страховых полисов, прием документов по страховым случаям) www.svrez.ru

8-800-200-21-09

Лицензия ОС № 0632-03 от 15 мая 2015 г. ООО «СК «СЕРВИСРЕЗЕРВ», ОГРН 1023301952790, адрес: 150000, Ярославль, ул. Свободы, 75/37

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ИСТОЧНИК KP.RU

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