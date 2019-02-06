Потопы, ругань, шум: жителей дома в Ярославле терроризирует сосед-дебошир

Жители дома на улице Вторая Новая в Заволжском районе Ярославля устали бояться за здоровье и безопасность своих семей. Уже несколько лет почти каждую ночь из соседской квартиры раздаются пьяные крики и музыка, по подъезду ходят нетрезвые люди. Молодой человек, который является инициатором ночных гулянок, не реагирует ни на слова соседей, ни на предупреждения сотрудников полиции. Жильцы стали всерьез задумываться о выселении дебошира.

- Я в квартире проживаю с женой и маленьким ребенком. Молчу про то, что спать невозможно, так еще и страшно становится от одной мысли о повторении недавних трагедий в Магнитогорске и Шахтах, - рассказывает наш читатель Роман.

Дело в том, что в доме, о котором идет речь, стоят газовые колонки. Жители считают, что по вине соседа они могут оказаться в опасной ситуации. Ведь уже были прецеденты, когда вдоволь отдохнувший гуляка засыпал, забывая выключить воду. Пусть потоп и не так опасен, как взрыв бытового газа, однако и по кошельку, и по нервам все равно ударяет.

- Постоянно вызываем полицию, но этому человеку абсолютно все равно, кто перед ним стоит. Спокойно может послать, оскорбить и наорать, - жалуется житель дома. – Каждую подобную выходку стараемся записывать на видео, за долгое время накопилась целая коллекция.

Действительно, от некоторых высказываний человека с видео становится стыдно. Молодой парень ведет себя откровенно по-хамски. Но каким же образом можно усмирить надоевшего соседа? Люди пытались добиться его выселения через суд. Правда, Заволжский районный суд отклонил иск из-за недостаточного количества доказательств. В УМВД России по Ярославской области по этому поводу только развели руками и посоветовали жителям нанять хорошего юриста.

- Специалист по гражданским процессам сможет помочь правильно оформить судебный иск и доказательную базу, - сообщили в полиции. – Часто обычные граждане не справляются с этой задачей.

Есть еще вариант - обратиться в прокуратуру.

- Практика выселения людей по решению суда существует. Хоть и редко, но такое происходит, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославля. – Жильцы дома могут обратиться к нам, написав коллективное заявление. К нему нужно приложить все накопленные видеоролики, фото и прочие материалы. Прокуратура проведет собственную проверку, и, если нарушения, действительно, есть, сможет сдвинуть дело с мертвой точки.

Существуют и дополнительные рычаги, с помощью которых можно добиться одобрения иска.

- Жильцы дома могут написать заявления в Роспотребнадзор и жилищную инспекцию. Данные органы могут возбудить внутренние проверки, оштрафовать нарушителя, - рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области. – Их заключения станут весомым вкладом в доказательную базу при составлении судебного иска.

Более того, в службе судебных приставов посоветовали одновременно писать заявления и в прокуратуру, и в Роспотребнадзор, и в жилищную инспекцию.