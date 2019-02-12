2019-02-12T22:06:55+03:00
Иваново

В Ивановской области ребенку с черепно-мозговой травмой отказались сделать рентген

Проверку происшествия проводит региональный Следственный комитет
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ивановской области проверяют факт неоказания надлежащей медицинской помощи ребенку.В Ивановской области проверяют факт неоказания надлежащей медицинской помощи ребенку.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Следственный отдел по городу Вичуга СУ СК России по Ивановской области начал доследственную проверку информации о неоказании надлежащей медицинской помощи ребенку, пострадавшему на детской площадке.

О происшествии в соцсетях сообщил адвокат Оскар Черджиев. По данным юриста, врач местной больницы, несмотря на уговоры родителей, отказался делать снимок 8-летнему мальчику, который упал на детской площадке и разбил голову. Также, по словам правозащитника, малышу не было назначено адекватное лечение.

- Ребенку становилось все хуже и хуже, его тошнило, кружилась голова, он не мог уснуть от боли. Отец мальчика все же смог попросить знакомого врача из соседнего городка сделать снимок. В итоге открылась ужасная картина. У ребенка был диагностирован линейный перелом лобной и теменной костей и внутричерепное кровоизлияние и еще куча всего. И это спустя 2 дня после осмотра того самого доктора, наотрез отказавшегося делать рентген. В итоге ребенка в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали в Иваново, где он перенес 6-часовую операцию с трепанацией черепа. Еще 6 часов он отходил от наркоза. Врачи сказали, что ему повезло, - сообщил Черджиев.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

- В ходе доследственной проверки будет дана надлежащая правовая оценка действиям должностного лица медицинского учреждения, - сообщили в региональном Следственном комитете.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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