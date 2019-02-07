Вот это SOSУЛЬКА! Дарим полет в аэротрубе за лучшее фото

Из всего можно извлечь выгоду, даже из такой плохой уборки города от снега и льда! Думаете, мы сошли с ума? Нет! Просто мы запускаем новый конкурс на самую классную сосульку!

Фотографируйте, присылайте нам с указанием адреса, голосуйте за понравившиеся фотографии, меряйте длину , делитесь впечатлениями! А мы расскажем всем, что такое уборка по-ярославски!

Все как обычно просто:

Фотографии вы можете подгрузить на сайт самостоятельно, воспользовавшись формой ниже, или прислать нам на почту kp_yaroslavl@mail.ru ( обязательно укажите в теле письма «СОСУЛЬКА» ) ;

Голосуйте за свою «участницу» и сосульки других;

Набирайте больше всех голосов и получайте крутой подарок! А тот, кто будет жульничать, будет дисквалифицирован.

Знаете, почему с крыш домов, козырьков и балконов на нас угрожающе смотрят ледяные глыбы? Да потому что те, кто их должен убирать, не умеют летать! А вы научитесь, ведь приз за самую крутую сосульку – полет в аэротрубе!

Впрочем, мы искренне надеемся, что в выигрыше окажутся все, ведь, в первую очередь, мы хотим обратить внимание на серьезную проблему, и только потом - посмеяться.

Итоги подведем 28 февраля. Удачи участникам и ответственным за уборку!