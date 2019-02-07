Вот это SOSУЛЬКА! Дарим полет в аэротрубе за лучшее фото
Из всего можно извлечь выгоду, даже из такой плохой уборки города от снега и льда! Думаете, мы сошли с ума? Нет! Просто мы запускаем новый конкурс на самую классную сосульку!
Фотографируйте, присылайте нам с указанием адреса, голосуйте за понравившиеся фотографии, меряйте длину , делитесь впечатлениями! А мы расскажем всем, что такое уборка по-ярославски!
Все как обычно просто:
Фотографии вы можете подгрузить на сайт самостоятельно, воспользовавшись формой ниже, или прислать нам на почту kp_yaroslavl@mail.ru ( обязательно укажите в теле письма «СОСУЛЬКА» ) ;
Голосуйте за свою «участницу» и сосульки других;
Набирайте больше всех голосов и получайте крутой подарок! А тот, кто будет жульничать, будет дисквалифицирован.
Знаете, почему с крыш домов, козырьков и балконов на нас угрожающе смотрят ледяные глыбы? Да потому что те, кто их должен убирать, не умеют летать! А вы научитесь, ведь приз за самую крутую сосульку – полет в аэротрубе!
Впрочем, мы искренне надеемся, что в выигрыше окажутся все, ведь, в первую очередь, мы хотим обратить внимание на серьезную проблему, и только потом - посмеяться.
Итоги подведем 28 февраля. Удачи участникам и ответственным за уборку!
Загрузить фото
ИСТОЧНИК KP.RU