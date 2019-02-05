Пять проектов, которые призваны улучшить демографическую ситуацию в Ивановской области

В Ивановской области подведены итоги работы органов и учреждений соцзащиты населения в 2018 году и поставили задачи на новый, 2019 год. Расширенное заседание коллегии департамента соцзащиты населения региона прошло в первый день февраля.

Так, по словам руководителя регионального департамента соцзащиты населения Татьяны Рожковой, на систему социальной защиты региона в 2018 году потратили 7,8 миллиардов рублей. В основном, эти деньги потратили на предоставление мер социальной поддержки. Только сюда ушло 5,2 млрд.

В прошедшем году 309 тысяч человек получили меры социальной поддержки. Всего в Ивановской области 79 видов таких выплат. 39 из них - из регионального бюджета.

С 2018 года двенадцать детдомов, пять стационарных отделений реабилитации и тринадцать отделений профилактической работы осуществляют профилактику социального сиротства и семейного неблагополучия. В этом году начнет работу Центр социальной помощи семьям и детям. На это направлено больше 32 миллионов рублей.

Заместитель председателя правительства Ивановской области Ирина Эрмиш рассказала о пяти региональных проектов, которые направлены на улучшение демографической ситуации. В 2019-2024 годах на реализацию этих проектов направят больше 7,4 миллиардов рублей за счет всех источников финансирования.