2019-02-05T13:17:46+03:00
Иваново

Пять проектов, которые призваны улучшить демографическую ситуацию в Ивановской области

В регионе реализуется нацпроект «Демография»
Роман Рыжиков
Поделиться:
Фото: Правительство Ивановской областиФото: Правительство Ивановской области
Изменить размер текста:

В Ивановской области подведены итоги работы органов и учреждений соцзащиты населения в 2018 году и поставили задачи на новый, 2019 год. Расширенное заседание коллегии департамента соцзащиты населения региона прошло в первый день февраля.

Так, по словам руководителя регионального департамента соцзащиты населения Татьяны Рожковой, на систему социальной защиты региона в 2018 году потратили 7,8 миллиардов рублей. В основном, эти деньги потратили на предоставление мер социальной поддержки. Только сюда ушло 5,2 млрд.

В прошедшем году 309 тысяч человек получили меры социальной поддержки. Всего в Ивановской области 79 видов таких выплат. 39 из них - из регионального бюджета.

С 2018 года двенадцать детдомов, пять стационарных отделений реабилитации и тринадцать отделений профилактической работы осуществляют профилактику социального сиротства и семейного неблагополучия. В этом году начнет работу Центр социальной помощи семьям и детям. На это направлено больше 32 миллионов рублей.

Заместитель председателя правительства Ивановской области Ирина Эрмиш рассказала о пяти региональных проектов, которые направлены на улучшение демографической ситуации. В 2019-2024 годах на реализацию этих проектов направят больше 7,4 миллиардов рублей за счет всех источников финансирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мэр Ярославля прогулялся с директором управдома по нечищенным дворам города
В Ярославском районе бывший водитель предприятия украл сигареты на 30 тысяч рублей
В Ярославском районе бывший водитель предприятия украл сигареты на 30 тысяч рублей
В Ярославском районе бывший водитель предприятия украл сигареты на 30 тысяч рублей
В Ярославском районе бывший водитель предприятия украл сигареты на 30 тысяч рублей
В Ярославском районе бывший водитель предприятия украл сигареты на 30 тысяч рублей
В Ярославле СК возбудил уголовное дело по факту падения ледяной глыбы на женщину
В Ярославле инициативный горожанин сделал отвал на внедорожнике и показал коммунальным службам, как чистить город
В Ярославле таксист-грабитель украл карту, снял деньги и потратил их на выпивку
В январских платежках ярославцев ждет неприятный сюрприз от регионального фонда капремонта
В Ярославле осудили организаторов подпольных игральных клубов: они открыли в городе более 20 залов
Январь прошел, осадки остались: власти уверяют, что ночью на улицах Ярославля работает спецтехника
"Буря" не смогла разметать своего неудобного соперника
В Ярославской области приставы арестовали мобильники у матерей-должниц по алиментам
В Ярославской области 10 охотников сдали свои охотничьи билеты, потому что нарушили охрану природы
Во вторник в Ярославле простятся с Валерием Тимониным
Два удара ножом в грудь: ярославец в пылу ссоры убил друга
В Ярославле обнаружили интернет-магазины, в которых торговали липовыми брендами
В Ярославле отремонтируют разбитые спортивные площадки: жителям каких домов повезет
Ярославцы завоевали медали на чемпионате ЦФО по русским шашкам
В Рыбинске осудили мужчину, который пытался сдать чужой гараж в металлолом
Весной будет потоп? Из спальных районов Ярославля из-за отсутствия денег не вывозят снег
В Ярославле спасатели пришли в детский сад, чтобы рассказать малышам, как вести себя на льду
Мэрия Ярославля о плохой уборке тротуаров: «Деньги на них выделены по остаточному принципу»
В Ярославской области прошел лыжный забег, посвященный 30-летию вывода войск из Афганистана
Рядом с ярославской Стрелкой под лёд провалился снегоход с людьми
В исправительной колонии в Ярославской области прошла служба, на которой осужденные смогли исповедаться и причаститься
Ярославские спасатели предупредили горожан о надвигающемся снегопаде
В Ярославском районе мужчина зашел в придорожное кафе и украл кассовый аппарат вместе с деньгами