Выбираем «Маленькую принцессу Ярославля – 2019»!

Друзья, 10 февраля в Ярославле пройдет ежегодный городской конкурс красоты и таланта «Маленькая принцесса Ярославля 2019». Организатором события выступает Студия уникальных событий «Мистера Гелия». В конкурсе примут участие 9 юных жительниц Ярославля – самые очаровательные, позитивные и одаренные. Мы предлагаем читателям «Комсомольской правды» выбрать свою победительницу. Голосуйте за понравившуюся участницу на нашем сайте! Отдать свой голос можно будет за каждую участницу по одному разу в сутки. Накручивать голоса нельзя! Мы потом проверим ход голосования и дисквалифицируем участницу, болельщики которой поступали нечестно. В 15 часов 6 февраля голосование будет остановлено. Юная красотка, которая к этому времени наберет наибольшее количество голосов, получит подарки от «Комсомольской правды» и наших партнеров. Также призы ждут участниц, которые займут в нашем голосовании второе и третье место.

Наши партнеры

Группа компаний «Апрель» — один из крупнейших российских производителей и поставщиков детской одежды и взрослой одежды. Компания основана в 1993 году в городе Ярославле и в своем развитии прошла путь от маленькой посреднической фирмы до крупной промышленно-торговой структуры. На сегодняшний день ею разработано и выпущено более двух тысяч моделей одежды: детская одежда, женская одежда, термобелье, школьная одежда, праздничные коллекции, коллекции для самых маленьких, коллекции белья и домашней одежды! Широкий ассортимент: каждый сезон формируется новая коллекция, созданная с учетом сезонных факторов, возрастных особенностей покупателей, модных образов и трендов. При создании детской одежды сециалисты группы компаний «Апрель» вдохновляются мировым опытом, регулярно посещая выставки, которые проходят в Германии, Италии и Франции.

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Одежда производства компании отличается удобным и комфортным кроем, благодаря чему ребенок всегда чувствует себя уютно и имеет полную свободу движений. В каждое изделие с логотипом «Апрель» вложены не только труд, но и талант, любовь людей и забота сотрудников предприятия!

«КидБург» — это пространство, в котором реализованы декорации детского города. В городе есть здания — секции для проведения тематических занятий: Полиция, Банк, Ферма, Аэропорт, Завод и другие. Основная задача — помощь в решении проблем социальной адаптации детей, знакомство с различными профессиями, определение будущих профессиональных интересов.

Адрес: Ярославский район, поселок Нагорный, ул. Дорожная, 6а, ТРК «Ярославский Вернисаж».