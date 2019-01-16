2019-01-16T21:07:23+03:00
Общество

Кем стать: кто в Ярославской области зарабатывает хорошо, а кто 11 тысяч

Облстат назвал средние зарплаты прошлого года. А массовики-затейники оказались богачами.
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Развлекать народ оказалось выгодноРазвлекать народ оказалось выгодноФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Средний житель Ярославской области в 2018 году получал почти 34 тысячи рублей. Ярославльстат подсчитал, что за год зарплаты выросли на 6,2 процента.

Самыми богатыми оказались ярославцы, которые работали в области спорта, отдыха и развлечений. Они в среднем получали по 61 тысяче рублей в месяц. Немного меньше - около 57 тысяч - зарабатывали на производстве лекарств и различных медицинских материалов.

А вот те, кто был занят на производстве табачных изделий, получали в пять раз меньше: около 11 тысяч рублей. Даже те, кто плетет из соломки и делает вещи из пробки и дерева, получали на четыре тысячи больше.

Также стоит заметить, что и врачи, и учителя зарабатывали заметно меньше, чем те, кто работал на производстве.

Напомним, за тот же 2018 год цены выросли чуть больше, чем на пять процентов.

Где больше всего платят в Ярославской области:

1. Спорт, отдых и развлечения - 61 756 рубля.

2. Производство лекарств и медматериалов - 57 290 рублей.

3. Финансы и страхование - 52 462 рубля.

4. Химическое производство - 45 594 рубля.

5. Информатизация и связь - 43 724 рубля.

Где платят меньше всего:

1. Производство табачных изделий - 11 167 рублей.

2. Обработка древесины и производство изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения (но не мебель) - 15 214 рубля.

3. Гостиницы и предприятия общественного питания - 20 411 рублей.

4. Швейные фабрики и текстильные предприятия - 20 659 рублей.

5. Административная деятельность и доп.услуги - 21 330 рублей.

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