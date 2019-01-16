Кем стать: кто в Ярославской области зарабатывает хорошо, а кто 11 тысяч
Средний житель Ярославской области в 2018 году получал почти 34 тысячи рублей. Ярославльстат подсчитал, что за год зарплаты выросли на 6,2 процента.
Самыми богатыми оказались ярославцы, которые работали в области спорта, отдыха и развлечений. Они в среднем получали по 61 тысяче рублей в месяц. Немного меньше - около 57 тысяч - зарабатывали на производстве лекарств и различных медицинских материалов.
А вот те, кто был занят на производстве табачных изделий, получали в пять раз меньше: около 11 тысяч рублей. Даже те, кто плетет из соломки и делает вещи из пробки и дерева, получали на четыре тысячи больше.
Также стоит заметить, что и врачи, и учителя зарабатывали заметно меньше, чем те, кто работал на производстве.
Напомним, за тот же 2018 год цены выросли чуть больше, чем на пять процентов.
Где больше всего платят в Ярославской области:
1. Спорт, отдых и развлечения - 61 756 рубля.
2. Производство лекарств и медматериалов - 57 290 рублей.
3. Финансы и страхование - 52 462 рубля.
4. Химическое производство - 45 594 рубля.
5. Информатизация и связь - 43 724 рубля.
Где платят меньше всего:
1. Производство табачных изделий - 11 167 рублей.
2. Обработка древесины и производство изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения (но не мебель) - 15 214 рубля.
3. Гостиницы и предприятия общественного питания - 20 411 рублей.
4. Швейные фабрики и текстильные предприятия - 20 659 рублей.
5. Административная деятельность и доп.услуги - 21 330 рублей.