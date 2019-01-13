На сколько в Ярославской области выросли цены в 2018 году по статистике

СЕГОДНЯ 14:11 2019-01-13T14:11:11+03:00

А по чекам кажется, что больше цены выросли Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Инфляция в Ярославской области была выше, чем в среднем по России

Изменить размер текста: A A

В 2018 году инфляция в Ярославской области составила пять процентов. Это почти на процент выше, чем в среднем по России. Правда, по ощущениям все подорожало гораздо сильнее.

- Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания по Ярославской области на конец декабря 2018 г. составила 3828.9 рубля в расчете на месяц и выросла по сравнению с предыдущим месяцем на 4.1 процента, - рассказали в Ярославльстате.

Всего за год продовольственная корзина подорожала почти ровно на 300 рублей. Больше всего выросли цены рыба и морепродукты, а вот сахар по документам подешевел на 10 процентов. А из категорий меньше всего выросли цены на услуги.