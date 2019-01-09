ДОСААФ Ярославль: подготовка кадров и воспитание патриотов Отечества

Наверное, нет такого мальчишки, который в детстве не играл бы в «войнушку»: с деревянным автоматом или даже простой палкой маленькие защитники Отечества оборонялись от вымышленного врага, переходили в наступление и гнали неприятеля прочь от родного дома. Потом эти мальчишки росли, год за годом поздравляя отцов и дедов с 23 февраля. Становясь старше, они готовились стать защитниками сами. Но как послужить Родине с максимальной пользой ,а не просто провести год вдали от дома? Ответ на этот вопрос знают в региональном отделении ДОСААФ России Ярославской области.

ДОСААФ – это не только место, где формируют и укрепляют физическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, но и учат военным специальностям. Региональное отделение состоит из восьми подразделений: три НОУ начального профессионального образования: технические школы в Ярославле, Рыбинске и Переславле ; Ярославский и Рыбинский аэроклубы; Некоузская автомобильная школы, спортивно-тренировочный центр и ярославский авиационно-спортивный куб общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России».

Юнармейский десант

Объединенные технические школы в Ярославле, Рыбинске и Переславле проводят подготовку по военно-учетным специальностям «Водитель» категорий C, D, E.

Во время подготовки по военным специальностям курсантам, в первую очередь, прививают чувство верности своему Отечеству и любовь к службе, а также формируют навыки по эксплуатации техники и вооружения, молодые люди изучают стрелковое оружие и отрабатывают защиту от оружия массового поражения.

В патриотическом воспитании будущих защитников активно участвуют общественные организации ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий и молодежно-патриотические клубы.

Один из ярких проектов ДОСААФ - Ярославский авиационно-спортивный центр патриотического воспитания и подготовки к военной службе имени В. Терешковой на территории Ярославского АСК ДОСААФ России в поселке Карачиха. Именно здесь, на базе центра, 22 мая 2016 года председатель ДОСААФ России Александр Колмаков совместно с Министерством обороны России провел презентацию пилотного проекта «Юнармия». А 16 сентября Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу торжественно вручил юнармейцам флаг Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России и открыл сайт юнармейского движения.

Один из ярких проектов ДОСААФ - Ярославский авиационно-спортивный центр патриотического воспитания

Основные цели и задачи «Юнармии» – развитие и совершенствование системы военно-патриотического воспитания молодежи, воспитание чувства патриотизма, любви к Родине и родному краю, уважение к Вооруженным силам РФ и формирование положительной мотивации к прохождению военной службы.

Кроме того, «Юнармия» - это молодежные военно-спортивные игры, детско-юношеские военно-патриотические клубы, олимпиады и спартакиады по военно-прикладным видам спорта, сдача норм физкультурно-спортивного комплекса ГТО, вахты памяти и походы по местам боевой славы, а также посты у Вечного огня, обелисков и мемориалов…

В прошлом году под эгидой ДОСААФ прошли региональные и Всероссийские соревнования по парашютному спорту памяти Олега Продана и на кубок Татьяны Осиповой, Всероссийские соревнования по морскому многоборью, в дисциплине ЯЛ-6, Межрегиональные 5-ти этапные соревнования по картингу «Кубок Нечерноземья», Межрегиональный турнир по армейскому рукопашному бою посвящённый Дню Героев Отечества, Открытый Кубок ДОСААФ Ярославской области по пулевой стрельбе.

Служить Отечеству – священный долг каждого мужчины. А как подойти к этому ответственно и провести время с пользой для тела, ума и духа, научат в ДОСААФ.