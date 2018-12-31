2018-12-31T13:00:56+03:00
Общество

Кто поможет в новогодние праздники: телефоны экстренных служб Ярославля

Публикуем номера силовиков, травмпунктов и коммунальщиков
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Экстренные службы даже в праздники работают в круглосуточном режиме.Экстренные службы даже в праздники работают в круглосуточном режиме.
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КУДА ЗВОНИТЬ ПРИ ЧП?

Во всех экстренных ситуациях (для вызова пожарных, спасателей, скорой помощи или полиции):

Единая диспетчерская служба – 112- можно звонить со стационарного или сотового телефона (звонок пройдет даже, если на счету нет денег и в телефон не вставлена сим-карта)

Единая служба спасения (пожарные и спасатели) - 01 (с сотового - 101);

Телефон доверия МЧС по Ярославской области – (4852)79-09-01;

Если заклинило дверь, зажало руку, человек провалился под лед и в других чрезвычайных ситуациях:

- Областной поисково-спасательный отряд: (4852)51-03-03

- Центр Гражданской защиты (городской поисково-спасательный отряд):(4852) 30-55-55

Единая дежурно-диспетчерская служба городя Ярославля: (4852) 40-40-40 (звонить при любых коммунальных проблемах и коммунальных авариях).

Если вы стали жертвой или очевидцем преступления:

Общий - 02, 112 (со стационарного телефона), 112, 102 (с сотового телефона);

Дежурные части полиции:

- УМВД по Ярославской области: (4852) 72-88-11;

- УМВД по городу Ярославлю: (4852) 55-02-02, 55-47-23;

- Дзержинский район: (4852) 55-02-02, 55-47-23;

- Заволжский район: (4852) 24-02-02;

- Кировский район: (4852) 30-02-02;

- Ленинский район: (4852) (4852) 73-02-02

- Красноперекопский район: (4852) 21-02-02

- Фрунзенский район: тел. (4852) 48-80-80.

Анонимно сообщить о правонарушениях можно по телефону доверия УМВД по Ярославской области – (4852)73-10-50

Сообщить о подозрительных (забытых) вещах, при подозрении на теракт:

оперативный дежурный ФСБ по Ярославской области: (4852) 20-00-30 – круглосуточно.

ЕСЛИ НУЖНА ПОМОЩЬ МЕДИКОВ

Скорая помощь:

- Общий - 03, 112 (со стационарного телефона), 103, 112 (с сотового телефона)

- Центральная подстанция (для всех районов Ярославля): (4852) 45-08-75

- Липовая гора, Дятьково: (4852) 46-09-59

- Заволжский район: (4852) 24-03-01

- Район Резинотехники: (4852) 38-45-85

- Дзержинский район: (4852) 55-50-63

Травмпункты (круглосуточно):

Взрослые (с 15 лет, кроме стоматологической помощи и лор-помощи):

- Травмпункт поликлиники им. Семашко (для Кировского, Красноперекопского, Фрунзенского районов): ул. Носкова, 8, тел. (4852) 45-04-09.

- Травмпункт поликлиники больницы им. Соловьева (для Заволжского, Дзержинского, Ленинского районов): ул. Загородный Сад, 3, тел (4852)73-52-69.

Детский:

Травмпункт поликлиники детской больницы №3: Тутаевское шоссе, 29, тел. (4852) 55-73-70.

Лор-отделение Соловьевской больницы (принимают жителей всех районов Ярославля с травмами носа, кровотечениями из носа, инородными телами, острой болью уха, горла, носа и другими проблемами): ул. Загородный сад, 11, тел. (4852)73-28-59;

Глазной травмпункт: пр-т Октября, 52-а, тел. (4852) 73-56-42;

Скорая стоматологическая помощь больницы им. Соловьева: Загородный сад, 11, корп. 4, тел. (4852) 25-08-65 – в будни с 20 до 8 часов, в праздничные дни - круглосуточно.

КТО ПОМОЖЕТ ПРИ КОММУНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ?

Аварийно-диспетчерские службы по районам города (при крупных управляющих компаниях):

Управляющая компания Заволжского района: тел. (4852) 71-02-02.

Управляющие компании Дзержинского, Ленинского и Красноперекопского районов: (4852) 67-18-18.

Управляющая компания Фрунзенского района - тел. (4852) 26-11-11, 26-77-00, 59-31-11.

Управляющая компания Кировского района: (4852) 26-20-20, 59-42-20.

Единая дежурно-диспетчерская служба городя Ярославля МКУ «Центр гражданской защиты»: (4852) 40-40-40.

Если прорвало канализацию, водопровод (работа только с наружными сетями)

Ярославльводоканал - тел. (4852) 73-44-77 - круглосуточно.

Если в квартире запахло газом, или наоборот газ отсутствует

- Аварийная газовая служба: тел. 04 или (4852) 24 -08-26 (со стационарного телефона), 104 (с сотового телефона).

Если нет света сразу в нескольких домах или во всем районе, на улице в частном секторе

«Яргорэлектросеть»: (4852) 30-75-25.

Если сломался лифт

Центральная диспетчерская предприятия «Ярославльлифт»: (4852) 45-65-74, 48-58-24

Если проблемы со стационарным домашним телефоном

«Ростелеком»: 8-800-100-08-00.

Если проблемы с сотовым телефоном

Билайн: 8-800-700-83-89, 8-800-700-0611, (для абонентов Билайн – короткий номер 0611)

МТС: 8-800-250-08-90 (для абонентов МТС также короткий номер – 0890)

Мегафон: 8-800-550-05-00 (можно отправить СМС на номер 0500).

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