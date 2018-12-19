2018-12-19T17:19:22+03:00
Фотоконкурсы

Новогодняя борода – это честь, а елка и в каждом доме есть!

Комсомольская правда-Ярославль и BlackWood Barbershop проводят новогодний конкурс
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Комсомольская правда-Ярославль и BlackWood Barbershop проводят новогодний конкурсКомсомольская правда-Ярославль и BlackWood Barbershop проводят новогодний конкурсФото: Николай ХИЖНЯК
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Какой новый год без Деда Мороза? И какой Дед Мороз без бороды!? Комсомольская правда и BlackWood Barbershop объявляют конкурс на самую новогоднюю бороду!

Включайте фантазию, украшайте, заплетайте, красьте, подсвечивайте, да хоть приклеивайте бороды и присылайте нам фото!

Правила как всегда предельно просты:

Присылайте фото на нашу почту kp_yaroslavl@.mail.ru или загружайте в форму ниже на сайте до 30 декабря.

С 30 декабря по 7 января Голосуйте за себя и за других участников, приглашайте своих друзей и знакомых, но не жульничайте! Мы следим за накруткой голосов и тех, кто прибегнет к мошенничеству, дисквалифицируем после объявления общих результатов.

Результаты мы объявим после новогодних каникул, в 12:00 9 января. Трое участников, набравших наибольшее количество лайков, получат сертификат на комплексную стрижку в BlackWood Barbershop.

BlackWood Barbershop - классический барбершоп в английском стиле в

центре Ярославля. Здесь профессиональные барберы учтут все ваши пожелания и сделают

по-настоящему качественную стрижку и оформление бороды и усов. А еще тут очень вкусный кофе!

Ул. Свердлова, д.26. Запись по телефону: 66-33-69

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Комсомольская правда-Ярославль и BlackWood Barbershop проводят новогодний конкурс

Комсомольская правда-Ярославль и BlackWood Barbershop проводят новогодний конкурс

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