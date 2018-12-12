2018-12-12T17:30:10+03:00
Экономика

«Русский лес» - синоним надежности

Известной ярославской компании «Русский лес» накануне исполнилось 20 лет
Дмитрий СКОБЕЛЕВ
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«Русский лес»«Русский лес»
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В 1998 году организация открыла первую базу оптово-розничной торговли пиломатериалами в Карачихе, в 2003-м - вторую, на Московском шоссе. Третья из действующих сейчас баз была открыта в 2014 году в Заволжском районе.

За время работы организация выросла из скромной торговой площадки в крупный региональный холдинг. Его покупатель всегда может рассчитывать на грамотную консультацию, качественный подбор материалов и их доставку. Сейчас «Русский лес» хорошо известен и за пределами региона, а его торговая марка ассоциируется с надежностью. Клиенты компании - это и частное домостроение, и промышленность, которая использует пиломатериалы для упаковки станков и двигателей, изготовления опалубки и т. д. Огромный объем работы «Русский лес» проделал в годы подготовки к 1000-летию Ярославля, активно сотрудничая со строителями, возводившими Юбилейный мост, КЗЦ «Миллениум» и другие объекты. При этом компания занимает и активную социальную позицию.

- Мы всегда считали своим долгом направлять часть заработанных средств на различные социальные проекты, - рассказывает основатель компании, ныне депутат Ярославской областной Думы Михаил Никешин. - «Русский лес» традиционно помогает пиломатериалами храмам, детским садам, центру социальной реабилитации людей, избавляющихся от алкогольной и наркотической зависимостей, даже другим регионам.

Гордость и опора компании - ее коллектив: менеджеры, специалисты, водители, грузчики. Это опытные и надежные люди, обеспечивающие покупателям - будь то крупные предприятия или частные лица - высокий уровень сервиса.

Пиломатериалы - достаточно традиционная продукция, изменения в ассортименте здесь происходят не так уж часто. К примеру, доски определенного типоразмера остаются теми же, что и 50 лет назад. В то же время постоянно обновляется линейка продукции, предназначенной для внешней и внутренней отделки зданий. Здесь нужно постоянно держать руку на пульсе!

«Русский лес»

«Русский лес»

Изменения в дизайне

Некоторое время назад в моде был блок-хауз, сейчас популярнее более практичная и недорогая имитация бруса. Как считают специалисты, в последние годы востребован эконом-сегмент: люди в первую очередь смотрят на стоимость материалов. В то же время «Русский лес» предлагает покупателю и более ценные породы дерева: сибирский кедр, лиственницу, черную ольху и т. д. Их, как правило, выбирают для финишной отделки дизайнерских помещений.

Поставщиками стандартных хвойных пиломатериалов для «Русского леса» являются предприятия Костромской, Вологодской и Архангельской областей. Лиственница поступает из Восточной Сибири и с Дальнего Востока, черная ольха и липа - из Кировской области и Республики Марий Эл. Африканский дуб (абаш) - и вовсе с африканского континента.

Разнообразие материалов объясняется их потребительскими свойствами. Так, специалисты «Русского леса» рассказали газете «Комсомольская правда-Ярославль», что черная ольха обладает высокой гидростойкостью, а при определенной тонировке позволяет имитировать более дорогие дуб или ясень. Для бань также используются осина

или липа, которые, в отличие от хвойных пород, не выделяют смолу. При этом липа дороже, но более гидростойкая и дольше сохраняет свою белизну.

Лиственница плотнее и гидроустойчивее, чем другие хвойные породы, не случайно на сваях из нее строили Венецию. Из лиственницы делают террасную доску, устойчивую к истиранию и влаге. Абаш - африканская лиственная порода. Основные свойства - высокая водостойкость, отсутствие сучков и выделяемой смолы, прочность, низкая теплопроводность и теплоемкость, которые позволяют оставаться прохладными изготовленным из нее деталям интерьера сауны.

Писатель Виктор Астафьев говорил, что каждое дерево - это целый мир. И в нем вам всегда помогут сориентироваться специалисты «Русского леса», накопившие за 20 лет работы огромный опыт.

«Русский лес»

«Русский лес»

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