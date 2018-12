Достопримечательности и арт-объекты Ярославля, которые вы найдете не в каждом путеводителе

В большинстве путеводителей в качестве главных достопримечательностей Ярославля перечислены храмы и музеи. Но есть у нас такие мелочи, украшающие городскую среду, о которых знают даже не все местные жители.

Памятник Афоне и штукатуру Коле

Очутиться в атмосфере советского прошлого можно прямо в центре Ярославля.

В тихом закоулке в самом центре города расположилась скульптурная композиция с двумя известными героями советского фильма «Афоня». Откуда возникла такая идея? 1975 году Ярославль стал съемочной площадкой вечной киноклассики. Место действия как раз находилось недалеко от нынешнего памятника. За скульптурой располагается пивная, где можно отведать пенного напитка и заказать воблу на газетке. Атмосфера ностальгии по СССР вам точно будет обеспечена. Место очень уютное, скрытое от городской суеты, поэтому наслаждаться и погружаться в ауру советского времени вам никто не помешает. Как говорилось в фильме: «Чувствуйте себя как дома! Да не забывайте, что в гостях!»

Где находится: ул. Республиканская, 21.

Памятник Леониду Собинову

Ярославцы чтут память известного земляка.

Напротив Ярославской филармонии находится памятный монумент знаменитому русскому оперному певцу - Леониду Витальевичу Собинову. Скульптура певца сделана из бронзы и превышает два метра в высоту: артист облокачивается на перила. За спиной высокого подиума находится черный металлический нотный стан, который дополняет общую эстетику скульптуры. Памятник выполнен заслуженным художником России Еленой Пасхиной, которая досконально проработала образ певца. Даже пуговицы на пиджаке говорят о строгом стиле того времени.

Где находится: ул. Максимова, 13.

Женское пианино

Самый женский арт-объект появился в городе совсем недавно

Рядом с кофейней на улице Свободы буквально недавно установили новый арт-объект - фортепиано. Посвящен он великим женщинам, которые воплощали свои мечты в жизнь, не боялись стремиться к значимости и совершенству. В списке имен вы можете увидеть представительниц прекрасного пола из разных стран и эпох: Валентину Терешкову, Деву Марию, Амелию Эрхарт, Грейс Келли и других. На пианино написаны цитаты, которые провозглашались лозунгом жизни для героинь своего времени.

Где находится: ул. Свободы, 41.

Граффити

Картины уличных художников никого не оставят равнодушными.

Прогуливаясь по центру Ярославля, невольно натыкаешься на различные граффити, которые нарисованы профессиональными райтерами. Встретить их можно на самых популярных туристических маршрутах столицы Золотого кольца, поэтому пропустить лица знаменитых персон точно не получится. Например, загадочную личность Сальвадора Дали вы можете встретить напротив ТЮЗа, великого ученого-физика Эйнштейна с лупами, атомами и колбочками - рядом с Музеем занимательных наук, основоположника стоической школы и древнегреческого философа Зенона Китийского - на улице Победы, первую женщину-космонавта - в арке на улице Свободы, кинолегенду Альфреда Хичкока - на улице Ушинского, 8.

Где находится: разные улицы города.

Красная туфелька

Кто туфельку потерял?

Создатели женского магазина итальянской обуви на улице Свободы поставили перед входом большой красный башмачок-машину, который привлекает покупателей. Внутри помещен руль, поэтому почувствовать себя автоледи внутри туфельки сможет каждая девушка, даже не имея прав. Ну и сфотографироваться около такого арт-объекта обязательно захочется.

Где находится: ул. Свободы, 14.

«Европейский уголок»

Посидишь на такой лавочке - и самочувствие само улучшится

На улице Суркова расположена Ярославская фармацевтическая фабрика - аптека + музей, где в настоящее время готовится экспозиция, посвященная истории фармацевтики. Выходя из аптеки, можно присесть на маленькую зеленую лавочку, где черный фонарик в виде человека с кукольным зонтиком прикроет тебя от непогоды.

Где находится: ул. Суркова 20/6.

Медведь - символ Ярославля

Считается, что если потрешь мишке лапу или нос, будет тебе счастье

Медведя можно встретить в городе очень часто. Различные вариации облика символа столицы Золотого кольца присутствуют почти во всех культурных точках города. На улице Кирова вы можете присесть на лавочку вместе с бронзовым топтыгиным и словить вай-фай. В парке тысячелетия представится возможность сфотографироваться в обнимку с медведем-рыбаком - творением известного скульптора Зураба Церетели. Еще один известный памятник медведю находится на Первомайской улице.

Где находится: разные улицы города.

London is the capital of...

От Ярославля до Лондона один шаг

В Ярославле можно встретить и частичку Англии. Кафе «Лондон» располагается в историческом центре города. Здесь вы можете отведать разнообразные блюда европейской и русской кухни. А красная дверь в виде английской телефонной будки может привлечь туристов для необычных, ярких и запоминающихся снимков.

Где находится: ул. Ушинского, 32.

Динозавр в столице древней

Металлический динозавр - три метра в длину и два в высоту

Очень оригинальная авангардная скульптура в стиле панк расположилась на проспекте Октября, далеко от туристических троп. Но добраться до скульптуры все-таки стоит, особенно в ясную погоду, когда медные механические детали - рычаги, тяги, пружины - переливаются на солнце.

Где находится: пр-т Октября, 32.

Памятник потерянному бумажнику

А этот памятник многие пытаются поднять. Попробуйте и вы.

Маленький металлический бумажник издали не отличишь от настоящего. И уже немало ярославцев и туристов попытались его поднять, а когда понимали, что это скульптура, улыбались. Автором идеи такого памятника стал ярославский краевед и бизнесмен Ян Левин.

Где находится: ул. Собинова, 43-а.

Табличка из будущего

Еще одна классная идея Яна Левина - табличка из будущего. Посвящена она литературному персонажу романа Алексея Толстого «Гиперболоид инженера Гарина».

«В этом здании с 2143 по 2157 год жил и работал великий русский ученый, изобретатель машины времени Гарин Петр Петрович», - гласит надпись на табличке.

Согласитесь, фото рядом с таким арт-объектом очень удивит ваших родных и друзей.

Где находится: ул. Суркова, 18.