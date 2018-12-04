Искусство жить на даче: проект о возрождении традиций

Ох уж эта дачная тема! Сколько жарких споров она вызывает в социальных сетях, где непримиримо сходятся любители картофельных грядок и цветочных клумб и ненавистники деревянных клозетов и растянутых треников. «Дача» - типично русское слово, не переводится на другие языки и связано с феноменом российской культуры.

Немного истории

Первый императорский указ, в котором употребляется слово «дача» в современном значении, был подписан Николаем I 29 ноября (по старому стилю) 1844 года. Указ назывался «О раздаче в г. Кронштадте загородной земли под постройку домиков или дач и разведение садов».

С началом активного строительства железных дорог возникает массовое поветрие – выезд на летний сезон на дачи. В ближайшем Подмосковье и под Петербургом возникают целые дачные поселения. Так, в Перловке, принадлежавшей купцу Василию Перлову, было около 80 дачных домов. Два раза в неделю в поселок привозили музыкантов, выступали московские театральные труппы. Чаепития на веранде, катание на лошадях и лодках, прогулки вдоль реки – непременные атрибуты дачной жизни.

В начале XX века из столиц на лето выбиралось до четверти всех состоятельных жителей. Если же человек не мог отправить семью летом «на дачу», это считалось признаком денежных трудностей, что сказывалось на репутации. Если денег было совсем мало, довольствовались комнатой в окрестных деревнях. Понятия «дом в деревне» и «дача» обрели новый смысл.

В истории многое повторяется, но уже как гротеск, - пример тому советские «шесть соток», «скворечники» и «фазенды», владельцами которых стали более 40 миллионов россиян. Для большинства соотечественников дача сегодня стойко ассоциируется со стоянием кверху попой над грядками, в лучшем случае – баня с шашлыком.

Фото из архива Фонда имени Коровина "Спасем вместе".

Шаляпин и Коровин

Но не все рвались в конце XIX – начале XX века в Подмосковье. Великий русский бас Федор Шаляпин и первый русский импрессионист и театральный художник Константин Коровин предпочли сбежать от светской суеты в глушь – на станцию Итларь, куда на поезде приходилось ехать по шесть – восемь часов. Константин Алексеевич обустроил себе скромный домик из сосны возле деревеньки Охотино, а Федор Иванович возвел терем из лиственницы в Ратухинской пустоши, прикупив землю у друга.

Кто только ни гостил у великих друзей в чудных итларских краях – писатель Максим Горький, и композитор Сергей Рахманинов, художник Валентин Серов и историк Василий Ключевский. Сосновые леса и обрывистые берега речки Нерль навсегда покоряли сердца всех, кто хотя бы раз побывал в этих местах.

Дни были заполнены рыбалкой и охотой, рисованием и пением, походами в лес за грибами и ягодами.

Фото из архива Фонда имени Коровина "Спасем вместе".

Дочь Шаляпина Ирина с восторгом вспоминала дни, проведенные на даче в Ратухино:

«А вечером состоялся спектакль, приготовленный нами специально для отца. Гостей набралось со всех ближайших деревень. Не все, конечно, попали на спектакль, но фейерверк, иллюминацию и бенгальские огни видели все…

Потом мы шли купаться… Накупавшись вволю, все снова шли к обрыву и, когда сгущались сумерки, зажигали огромный костер, через который с разбегу прыгали. Но отцу благодаря его огромному росту прыгать не приходилось, он просто перешагивал через костер, вызывая этим восторг всех ребят.

С обрыва уезжали уже ночью. Усевшись в свои экипажи, с шутками и смехом, усталые, но счастливые, мы возвращались домой под таинственный шум леса, веселый звон бубенцов и удалую русскую песню».

Ощущение легкости, свободы, радости бытия сопровождало пребывание всех в этих местах. Люди, облеченные серьезным статусом, превращались в детей, дурачясь и подшучивая друг над другом. Мемуары Константина Коровина и Федора Шаляпина пестрят такими историями: разыгрывали друзей, рисуя на стене гвозди под настоящие, устраивая «говорящие колодцы» или наряжая деревенских мужиков под привидения.

Фото из архива Фонда имени Коровина "Спасем вместе".

Фестиваль про дачную жизнь

И сегодня итларские места сохранили свою природную прелесть. Местных жителей становится со временем меньше, но дома в окрестностях скупают дачники, все больше москвичи, среди которых очень много культурной элиты: архитекторы, музыканты, историки. Притягивает земля сюда тех, кто ценит ее историческое наследие.

Да и потомки местного населения помнят еще по рассказам родителей, как приезжали сюда Шаляпин и Коровин с гостями, передают эти истории детям: как встречали Федора Ивановича на станции, как ездил он петь на обрыв… Кстати, обрыв до сих пор называют шаляпинским.

Крепкий терем Шаляпина варварски был разрушен в 60-х годах, коровинскому дому повезло больше – не сгорел он и не был распродан в жестокие 90-е годы ХХ века, достоял, дождался своего возрождения. В 2015 году благодаря общим усилиям удалось открыть снова дом для посетителей: возникло целое общественное движение, в котором объединились художники, предприниматели, местные жители, журналисты, представители власти. На этой волне был создан фонд содействия сохранению культурного наследия имени Константина Коровина «Спасем вместе», ежегодно проходят благотворительные мероприятия, помогающие не только напомнить о судьбе Константина Коровина и его современников, но и собрать средства на поддержание дома. В правление фонда входят в основном те, у кого в окрестностях расположены дачи, кто заинтересован в сохранении неповторимости этой территории и развитии ее как культурной дестинации.

Владелец группы компаний «Ермак» Владимир Ермошин родился в Переславском краю и с трепетом относится к истории этих мест. Он, один из первых, кто включился в процесс восстановления дачи Константина Коровина – помогал привести дом и территорию вокруг него в порядок, поддерживал фестивали и благотворительные вечера памяти Коровина и Шаляпина. К фестивалю Искусство жить #наДаче, который прошел 15 сентября в Итлари, Владимир Николаевич обустроил лесную дорогу между Ратухино (бывший санаторий «Итларь») и Охотино. Здесь появились стенды, рассказывающие об истории этих мест, лавочки, указатели.

Фестиваль Искусство жить #наДаче собрал более 1000 поклонников творчества Коровина и Шаляпина из Москвы, Ярославля, Ростова, Переславля, а также местных жителей. Состоялась историческая реконструкция прибытия Шаляпина на станцию Итларь в 1903 году, Большой Коровинский пленэр, на который приехали более 70 художников. Организаторы фестиваля: Фонд имени Коровина «Спасем вместе», администрации Ростовского и Переславского районов.

Очень приятно и важно, что уже получена поддержка администрации Ростовского района в проведении фестиваля в следующем году. Заместитель главы администрации Ростовского района Ахмет Хадзиев предложил оформить соглашением сотрудничество по организации фестиваля "Искусство жить #наДаче".

В ближайших планах Фонда работа по приведению в порядок привокзальной площади в Итлари и создание системы туристических маршрутов по воспоминаниям Шаляпина и Коровина (пешеходных, автобусных, велосипедных, конных, экологических). К деятельности Фонда подключается все больше людей, не равнодушных к нашей истории, – преподаватели МАРХИ организовали в прошлом году практику студентов вуза в Итлари. Студенты разработали проект благоустройства площади перед железнодорожной станцией и готовы в следующем году разработать туристическую навигацию на всем маршруте.

Инициаторы проекта, Фонд имени Коровина «Спасем вместе», ставят перед собой амбициозную цель – обратиться к исторической памяти этих удивительных мест, вернуть Искусство жить на даче, такое, каким оно было в начале ХХ века!

ВАЖНО

5 декабря, в среду, в Москве состоится совместное мероприятие Фонда содействия сохранению культурного наследия им. К.А. Коровина «Спасем вместе» и Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК), посвященное 157-й годовщине со дня рождения замечательного русского художника и литератора Константина Алексеевича Коровина.

Проведение памятных вечеров, посвященных дню рождения знаменитого импрессиониста, уже стало хорошей традицией. В этом году впервые в праздновании памятной даты примет участие Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры, деятельность которого направлена на сохранение, реставрацию, валоризацию и возвращение в экономический оборот объектов культурного наследия.

Совместный проект состоится в памятнике архитектуры XVII - XVIII вв. - главном доме усадьбы А.А. Дохтурова - П.А.Кропотовой, расположенной в историческом центре столицы.

Тема содействия сохранению культурного наследия является одной из основных задач как Агентства, так и Фонда имени Константина Коровина. С 2015 года Фонд оказывает помощь в восстановлении дома-дачи первого русского импрессиониста Константина Коровина в деревне Охотино (Переславский район Ярославской области). Благодаря активному участию волонтеров, местной власти и бизнеса дом художника вновь открыт для посещения. Вокруг дома постоянно проходят знаковые события, посвященные Константину Алексеевичу. В 2018 году по инициативе Фонда и при поддержке ТРК «Альтаир» состоялся Фестиваль «Искусство жить #наДаче», в рамках которого прошел Большой Коровинский пленэр, собравший более 70 художников с разных регионов страны. Благодаря Агентству по управлению и использованию памятников истории и культуры, работы с этого пленэра можно будет увидеть с 5 по 20 декабря в усадебном доме на Большой Ордынке.

Вернисаж, который пройдет в день рождения Константина Коровина, соберет художников и поклонников его творчества, ценителей и хранителей культурного наследия. В рамках вернисажа состоится музыкальная программа с исполнением произведений Рахманинова, а также лекция о творчестве Константина Алексеевича.

Организаторы пленэра - Фонд содействия сохранению культурного наследия имени Константина Коровина «Спасем вместе» и Агентство по управлению

памятниками (АУИПИК) - постараются воссоздать атмосферу счастливого дачного настроения, которое сопровождает всех посетителей дома Константина Коровина в Охотине.

Вход на открытие вернисажа свободный.

Выставка пройдет до 20 декабря 2018 года.

Ждем всех поклонников творчества Константина Коровина

5 декабря в 18.30

по адресу: Большая Ордынка, д.7, стр. 1 (вход со двора).

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным социоопросов, в крупных городах 48% жителей имеют дачи, а в целом по России около 60% населения имеют дачные участки. И чем же занимаются на дачах эти самые горожане? По данным ВЦИОМ, 81% дачников используют свою землю для выращивания овощей и фруктов для личного потребления, 30% опрошенных занимаются «ландшафтным дизайном», и только для 23% опрошенных дача – это место отдыха