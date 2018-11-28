Помогут тем, кто действительно нуждается

20 ноября на заседании облдумы в первом чтении был рассмотрен проект закона главного финансового документа на 2019 год, внесенный правительством региона. Депутаты, приняв бюджет, в котором только на выполнение социальных обязательств предусмотрено 65 процентов всех расходов, рассмотрели и законопроект о мерах соцподдержки населения региона.

Законодатели согласились с тем, что система социальной помощи в регионе, как и в целом по России, должна выстраиваться на принципах справедливости и адресности. То есть помощь должны получать именно те граждане и семьи, которые действительно в ней нуждаются.

Принятый в первом чтении законопроект о мерах соцподдержки впервые за последние 5 лет предусматривает индексацию на 4 процента 18 видов льгот. В их числе - меры поддержки для семей, имеющих детей, для лиц, находящихся под опекой или попечительством, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, для неработающих пенсионеров, инвалидов. Индексация коснется выплат реабилитированным лицам, труженикам тыла, ветеранам труда федерального и регионального уровня, почетным гражданам Ярославской области, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Кроме того, в законе предусмотрено повышение на 10,3 процента стипендий студентам, обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего звена.

Заложено в нем и продление периода действия временных мер социальной поддержки граждан, имеющих детей. Единовременная выплата при рождении одновременно двоих и более детей сохраняется до 31 декабря 2024 года, ежемесячная денежная выплата при рождении третьего и последующих детей - до 31 декабря 2021 года. До конца следующего года предусмотрены единовременные выплаты при устройстве в семью ребенка-инвалида, при усыновлении ребенка, усыновителям.

До 31 декабря 2021 года жители региона смогут получать компенсацию части расходов на приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления или частичную оплату стоимости такой путевки.

Сохранят на 2019 год и компенсацию расходов по договору найма (поднайма) жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.

Имеете ли вы право на компенсациюФото: (инфографика) Ксения КУЗНЕЦОВА

Наша норма - полтора прожиточных минимума

Важное решение касается граждан предпенсионного возраста. Несмотря на изменение федерального законодательства, женщины в возрасте от 55 лет и мужчины от 60 лет независимо от наступления права на назначение трудовой пенсии смогут получать меры соцподдержки. Эта норма будет действовать до конца 2023 года.

Неработающим гражданам, достигшим возраста 70 или 80 лет, продолжат предоставлять компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в случае, если они проживают одиноко либо в семье, состоящей из неработающих граждан пожилого возраста, или с инвалидами I - II групп.

Дополнительно предлагается увеличить выплаты в связи с повышением стоимости школьного завтрака на 10 рублей - до 50 рублей - для льготных категорий граждан. Он будет бесплатным для детей-инвалидов, детей из малоимущих и многодетных семей, а также находящихся под опекой (попечительством) и состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере. Бесплатное двухразовое питание на сумму 100 рублей (до 1 января 2019-го - 80 рублей) предусмотрено для ребят с ограниченными возможностями здоровья и из многодетных семей, имеющих статус малоимущих.

- Компенсация оплаты школьного питания и пребывания детей в садах сохранится для семей, признанных нуждающимися, - отметил заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов. - Сегодня система адресности вводится повсеместно в России. Главный критерий нуждаемости - доход на одного члена семьи меньше прожиточного минимума. Мы же предлагаем при предоставлении компенсации платы за детский сад увеличить норму до полутора прожиточных минимумов, что расширит число получателей льготы.

Фракция «Единая Россия»выступила с предложением ввести такой же увеличенный критерий нуждаемости при оплате школьного питания.

- Если доход семьи из четырех человек меньше 61 242 рублей, то она будет иметь право на ряд льгот, в частности на предоставление компенсации за питание в школе. А это значит, льготы получат те, кто в этом действительно нуждается, - пояснила председатель думского комитета по социальной, демографической политике, труду и занятости Лариса Ушакова.