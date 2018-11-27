Хрустальный человек: как замерзают бездомные

В ночь с субботы на воскресенье шел снег. Кто-то спал в уютных домах, небольшие компании высыпали из шумных баров, а в воздухе крупными хлопьями кружили белые мушки. Человек лежал на ледяном бетонном полу в распахнутой одежде и без одного ботинка. В его руках был сжат батон в нераскрытой упаковке. Когда я его нашел, он уже не дышал. На часах было около пяти утра.

- «Скорая»? Я человека на Пятерке обнаружил. Он, кажется, замерз насмерть. Не дышит…

- Сейчас пришлем бригаду, дождитесь.

Через 15 минут приехали медики. Заходить туда, где я нашел мертвого человека, врачи без полиции отказались. Это было недостроенное здание с большими стеклянными витринами. Одна из них разбита, так что внутрь мог попасть любой желающий. Видимо, мужчина пытался спрятаться от холода, но так и не смог спастись.

Примерно через 40 минут после приезда врачей на место прибыли полицейские. Меня опросили, осмотрели тело и вызвали следственную группу.

- Это уже второй. Дальше больше будет, - выдохнул молодой лейтенант.

Около половины седьмого утра приехали следователи и взяли с меня объяснения.

- Ты-то там как оказался?

- Куда короли пешком ходят, пошел. Холодно на улице. А там жмур. Сходил, блин…

Все бумаги были написаны, меня поблагодарили «за проявленную гражданскую позицию» и отпустили. Город проснулся, уже заходил общественный транспорт. Горячий кофе и булка в «Макдональдсе». Дорога домой. Теплая мягкая постель…

В 1994 году указом мэра Ярославля было создано учреждение для социальной адаптации лиц без определенного места жительства. В 1995-м там начался прием граждан. Сегодня это место известно как «Дом ночного пребывания», единственный в Ярославской области.

Главные цели этого учреждения - неотложная социальная помощь и поддержка бездомных, социальная адаптация, возвращение бездомных к нормальной жизни.

Сюда за помощью могут обратиться совершеннолетние, у которых нет крыши над головой. Мужчины уже сейчас могут остаться на ночь. Но прежде чем получить одну из 34 коек, они должны сделать флюорографию (бесплатно) и пройти осмотр у местного фельдшера на наличие кожных заболеваний. Женщины смогут ночевать здесь только в 2028 году, когда построят новое здание. Тогда же бездомные смогут получать ночлег сразу, без дополнительных условий.

Ночлег предоставляется на срок до 12 часов в сутки не более 30 дней подряд и не более трех месяцев в году.

Адрес: г. Ярославль, ул. Чехова, д. 42

Телефон: 8(4852)21-76-75 (круглосуточно)

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Как помочь человеку с переохлаждением

О симптомах переохлаждения и о том, как действовать, чтобы спасти человека, рассказала Ирина СМИРНОВА, врач-специалист Центра гражданской защиты города Ярославля.

Первая стадия переохлаждения. Человек испытывает озноб, его кожа бледнеет и покрывается мурашками. Он в сознании, идет на контакт. Температура тела около 36 градусов.

Что делать. Согреть любым образом, заставить двигаться, поддерживать человека в сознании.

Вторая стадия. Истощение. Температура тела падает ниже 34 градусов. Человек уже не дрожит, его клонит в сон, сознание спутанное.

Что делать. Нельзя заставлять двигаться, сгибать его конечности - холодная кровь хлынет от замерзших конечностей к сердцу, это может вызвать его остановку. Любыми способами изолировать от воздействия холода и постепенно согревать. Если человека укутывать, нужно обязательно укутаться вместе с ним и согревать его своим теплом.

Третья стадия. «Хрустальный человек». Температура тела ближе к 30 градусам. Полностью отсутствует сознание. Человек не может двигаться. Возможна остановка сердца.

Что делать. Человека нужно немедленно перенести в теплое помещение, но делать это крайне осторожно - ему нельзя двигаться, кровь уже замерзла. Транспортировать на носилках, согревать только постепенно. Сначала «в сени», потом «в дом».

Пока человек находится в сознании, он чувствует холод. Во второй стадии истощения наступает апатия. Спасаемому не интересно то, что его спасают. Он ничего не хочет и не идет на контакт. Человек без сознания уже не может контролировать теплоотдачу и стремительно замерзает.