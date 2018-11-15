Двойные и тройные начисления: ярославские депутаты посчитали нелогичным принцип «Хартии» по взиманию платы за отходы

13 ноября на комиссии муниципалитета Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства депутаты рассмотрели вопрос об организации вывоза твердых бытовых отходов в городе. Поводом для этого стали многочислненные обращения жителей, не понимающих, что происходит с платой за эту услугу. Ответ держал Александр Фомин - заместитель генерального директора компании «Хартия», которая сейчас является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами и, соответственно, берет деньги с горожан.

По федеральному закону, сейчас услуга за вывоз мусора переведена из жилищных в коммунальные, и берется не с квадратного метра, как раньше, а с человека. По нормативам жители многоквартирных домов платят 73,94 рубля в месяц, а в индивидуальных домах – 83,8 рубля. Только, как выяснилось на заседании, многим ярославцам придется заплатить за мусор двойную, тройную плату или даже больше. Все дело в том, что деньги берутся с каждого зарегистрированного в квартире жильца. Если же на жилплощади никто не зарегистрирован - с собственников. Получается, что если у человека несколько видов недвижимости (например, квартира и загородный дом), то ему придется платить за мусор везде - в одном месте как зарегистрированному жильцу, в другом месте как собственнику, независимо от того, где он в тот или иной момент на самом деле живет. Сумма будет увеличиваться в зависимости от количества квартир и домов, которыми владеет гражданин.. А если это многодетная семья, то плата за вывоз отходов окажется неоправданно завышенной. Депутатов муниципалитета это не устроило.

- По закону, плата должна браться с человека. А сейчас эта логика нарушена - один житель должен несколько раз платить за мусор, - возмутился депутат Олег Ненилин.

Позже он в соцсетях публично обратитлся к «Хартии» и правительству Ярославской области с настоятельной просьбой изменить свою правовую позицию в отношении многократного начисления платы за вывоз ТКО.

- В соответствии с пунктом 148 (44) Постановления правительства РФ №354 от 6 мая 2011 года при временном, то есть более 5 полных календарных дней подряд, отсутствии потребителя в жилом помещении осуществляется перерасчет размера платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, - пояснил Ненилин.

Исходя из этого следует, что если человек не живет какое-то время в доме или квартире, плату с него брать не должны.

На заседании комиссии депутаты решили провести ряд консультаций о том, правильно ли в Ярославской области трактуется федеральный закон и при необходимости выйти с инициативой внесении в него изменений.

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