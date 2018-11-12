Сроки прошли - лифты не пошли: почему в Ярославле до сих пор не заработал ни один новый подъемник

Жители дома №29 на улице Труфанова в Дзержинском районе Ярославля вот уже почти три недели должны ездить на новеньком лифте, но на деле - третий месяц поднимаются в свои квартиры пешком. Эта девятиэтажка стала одной из первых, где в рамках капремонта начали менять подъемники.

- Работы у нас стартовали 22 августа и должны были закончиться 27 октября. Старики, инвалиды и мамы с маленькими детьми терпеливо ждали этого момента. Но так и не дождались. До сих пор топаем по лестницам, - пожаловались местные жители.

Аналогичная ситуация и в других домах, где замена лифтов началась примерно в то же время. В региональном фонде капремонта сейчас вынуждены констатировать: пока ни один новый лифт в Ярославле так и не начал ездить, хотя основные работы на некоторых из них уже завершены.

- Сейчас в городе ведется замена 147 лифтов. Из них 38 уже готовы к сдаче, - сообщила специалист по взаимодействию со СМИ Регионального фонда по содействию капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области Наталья Пронина.

В чем тогда загвоздка? По словам специалистов фонда, подрядчики сейчас готовят пакеты документов, необходимых для выдачи разрешения на эксплуатацию лифтов. Процесс этот не быстрый. Сначала эти документы надо передать предприятию «Ярославльлифт», которое будет заниматься обслуживанием подъемников. Сотрудники «Ярославльлифта» должны все проверить. Если у них не будет замечаний, документы передадут в региональное отделение Ростехнадзора. Оттуда тоже должна приехать с проверкой комиссия. В том случае, если с лифтом все окажется в порядке, ведомство выдаст разрешение на эксплуатацию подъемника.

Между тем, в «Ярославльлифте» нам сообщили, что претензии к работам есть. Специалистам предприятия, контролировавшим все этапы замены оборудования, нередко приходилось указывать на недоделки. И вот итог.

- Пока нам передали документы только по двум домам - на улице Яковлевской и Серго Орджоникидзе, - рассказал начальник производственного отдела предприятия «Ярославльлифт» Анатолий Тодрик.

Подрядчики обещают, что по большинству готовых лифтов оформят все необходимые бумаги уже на этой неделе. Правда, с учетом всех предстоящих проверок до пуска лифтов в работу, видимо, пройдет еще немало времени.

Жители домов, где замена оборудования только началась, страшатся тех же нерадушных перспектив. Но в фонде капремонта выразили надежду, что дальше работа пойдет быстрее. Мол, сейчас процесс обкатывается, и впредь таких задержек возникать не должно.