Ярославцам придется два месяца обходиться без лифтов: в городе начался масштабный ремонт подъемников

СЕГОДНЯ 17:44 2018-08-29T17:48:18+03:00

В Ярославской области за два года планируют заменить все отслужившие свой срок лифты. Фото: Правительство Ярославской области

Изменить размер текста: A A

Лавочки перед домом №29 по улице Труфанова опустели. Бабули, которые обычно, выходили к подъездам погулять и поговорить, теперь вынуждены больше времени проводить в своих квартирах. Попасть на улицу для многих из них стало слишком трудно. Дело в том, что в этом доме разом отключили все лифты. Оказалось, что здесь запланирован капитальный ремонт оборудования.

- И старикам, и мамочкам с детьми и колясками теперь, ох, как тяжело, - пожаловались местные жители.

В областном фонде капремонта попросили людей с пониманием отнестись к временным неудобствам, ведь на кону безопасность самих же жильцов. В большинстве ярославских многоэтажек лифты не меняли с момента сдачи дома в эксплуатацию, а с тех пор прошло уже по 30-40 лет. Изношенное оборудование стало опасным.

- В некоторых домах лифты находятся в аварийном состоянии. Был велик риск, что они могут просто упасть, - добавили в фонде.

Кроме того, замены или модернизации лифтов старше 25 лет требует и закон. Согласно техническим регламентам Таможенного союза «Безопасность лифтов», провести реконструкцию такого оборудования нужно до 15 февраля 2020 года.

Между тем, жители дома №29 по улице Труфанова, отметили, что работы в настоящее время проводятся лишь в части подъездов, а ходить пешком приходится всем.

- Работы подрядчик должен проводить параллельно на всех подъемниках. Если вы не видите рабочих в шахте, это не значит, что они не работают. Возможно, они выполняют какие-то задачи в машинном отделении - наверху, - ответили в фонде капремонта. – Кроме того, во время ремонта система связи отключается во всем доме. Если один из лифтов запустить, и он сломается, то человеку внутри будет не связаться с диспетчером.

Без лифтов жить ярославцам придется около двух месяцев.

– Согласно утвержденным графикам работы на каждом лифте должны занять не более 70 дней, – рассказал начальник службы строительного контроля регионального фонда содействия капремонту многоквартирных домов Андрей Кропотов. – Полторы недели дается на демонтаж старого оборудования, еще столько же – на монтаж нового. Остальное время займут пусконаладка и испытания.

В рамках капремонта подрядчику предстоит полностью заменить все механизмы, заново выполнить обустройство шахты, заменить электрику и саму кабину. В настоящее время работы проводятся в 38 подъездах в Дзержинском и Заволжском районах Ярославля. До конца этого года по области будет заменено около 250 лифтов. На это будет потрачено 535 миллионов рублей из фонда капремонта. А к концу 2019 года в регионе не должно остаться ни одного отслужившего свой срок подъемника.