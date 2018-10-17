В Ярославле с владельцев частных домов и инвалидов снимут льготы по налогам на землю

17 Окт. 19:04 2018-10-17T19:26:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ярославле с владельцев частных домов и инвалидов могут снять льготы по налогам на землю. С таким предложением выступила мэрия города.

Изменения коснутся земельных участков инвалидов, занятых жилыми домами, дачами, подсобными хозяйствами, садами и огородами, гаражами для личного транспорта. До этого инвалиды вообще не платили налоги за эту землю. Теперь части из них – инвалидам 1 и 2 группы, которые составляют более 80% получателей отменяемой льготы - предоставят другую льготу, положенную им по новому федеральному закону - их освободят от уплаты налога за шесть соток земли. А многие яролавцы с 3-ей группой инвалидности, которые также сейчас освобождаются от земельного налога, уже достигли возраста (мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет), с которого они также могут рассчитывать на освобождение от платы за землю в пределах шести соток.

Что касается владельцев частных домов, то сейчас они могут получить льготу по земельному налогу в размере 70%, если на этой земле стоят завершенные строительством индивидуальные жилые дома, права на которые зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Вместо этой льготы им хотят предложить ту же федеральную – освобождающую от уплаты налога за 600 кв. метров участка.

- Анализ показал, что половина заявителей этой льготы составляют пенсиорнеры, которые в соответствие с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс России, могут воспользоваться уменьшением налоговой базы на величину кадастровой стоимости 600 кв. метров земельного участка, - пояснили в мэрии.

Власти подчеркнули, что, по их расчетам, у некоторых владельцев частных домов после изменений сумма налога уменьшится, а некоторые объекты вообще перестанут облагаться налогом.

Грядет и еще одно налогое изменение. На этот раз точно положительное. Касается оно снижения ставок по налогу на имущество физических лиц для владельцев гаражей и машиномест. Раньше только прописанная в Налоговом кодексе определенная категория налогоплательщиков могли платить налоги по пониженнывм ставкам. Сейчас ограничения сняли. В итоге платить по пониженным ставкам смогут все ярославцы, попадающие в указанную категорию. Ставка в этом случае вместо 2% составит всего 0,15%.

Все эти изменения должны вступить в силу в 2019 году. 17 октября их одобрила комиссия муниципалитета города по бюджету. Но окончательное решение должны вынести ярославские депутаты на заседании всего муниципалитета. Вероятнее всего, это произойдет в течение ближайшего месяца.