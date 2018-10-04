«Письма счастья» из налоговой в этом году получат не все ярославцы

СЕГОДНЯ 18:16 2018-10-04T18:21:51+03:00

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Ярославцы уже начали получать «письма счастья» из налоговой. В них суммы имущественных налогов физических лиц за 2017 год. Платить придется всем, у кого в собственности есть недвижимость, земля или машина.

Не платим налоги меньше 100 рублей

С конца августа, когда началась рассылка уведомлений, их должны получить более 650 тысяч жителей региона. Впрочем, конверты ждать надо не всем. По почте письма от налоговой получат только те ярославцы, которые не пользуются интернет-сервисом ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Владельцам же такого кабинета письма направлены прямо в него в электронном виде. Впрочем, некоторым ярославцам налог не придется платить вовсе.

- Налоговые уведомления за 2017 год не направлялись налогоплательщикам в случае наличия налоговой льготы, налогового вычета, иных установленных законодательством оснований, освобождающих владельца объекта налогообложения от уплаты налога, либо если общая сумма налоговых обязательств, отраженная в налоговом уведомлении, составляет менее 100 рублей, - рассказала заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Ярославской области Татьяна Рачкова.

Тем, у кого налог оказался меньше 100 рублей, его придется заплатить потом - когда сумма за несколько лет перевалит за этот рубеж. А пока это не произошло, пени на такой «долг» начисляться не будут.

Новая кадастровая стоимость

В этом году есть и другие изменения в порядке начисления имущественных налогов. Часть из них коснутся всех россиян. Например, то, что в налоговое уведомление в этом году добавлен еще один налог - налог на доходы физических лиц. Его включают в общее уведомление, если организация или индивидуальный предприниматель сообщили в налоговую службу о невозможности удержать налог с физлица и при этом представили сведения по форме 2-НДФЛ. Раньше таким налогоплательщикам приходилось самим подавать декларацию и платить налог до 15 июля. Также к федеральным нововведениям относится расширение списка дорогих авто (стоимостью в среднем от 3 миллионов рублей), которые облагаются налогом с применением повышающих коэффициентов.

Кроме того, для всех российских пенсионеров, инвалидов I и II групп и ряда других льготников введен налоговый вычет, уменьшающий налоговую базу по земельному налогу на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка. То есть, если площадь участка составляет не более 6 соток, налог на него вообще не надо платить, а если территория больше, то налогом будет облагаться только площадь, превышающая 600 квадратных метров. Но такой вычет будет применяться только к одному земельному участку.

При этом есть и чисто ярославские новшества. Так, после новой кадастровой оценки, проведенной в 2016 году, в трех городах Ярославской области (Ярославле, Рыбинске, Переславле-Залесском) изменилась кадастровая стоимость земельных участков. Именно исходя из нее и рассчитывался земельный налог за 2017 год. В УФНС по Ярославской области говорят, что в результате у кого-то сумма увеличится, а у кого-то уменьшится. Кроме того, в Ярославской области будет действовать ограничение ежегодного увеличения суммы налога на имущество - теперь он может расти не более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом.

ВАЖНО!

Уплатить имущественные налоги за 2017 год необходимо до 3 декабря 2018 года. Если вы не получили уведомления из налоговой, обращайтесь за консультацией в любой налоговый орган или пишите обращение через интернет-сервисы ФНС России: «Обратиться в ФНС России», «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ

Получить информацию о начислении и порядке уплаты имущественных налогов можно

- по телефону контактного центра УФНС по Ярославской области: 8-800-222-22-22;

- на сайте ФНС России (в этом году для удобства налогоплательщиков здесь была создана промо-страница «Налоговое уведомление 2018», где можно найти ответы на многие вопросы);

- в любом отделении налоговой службы.