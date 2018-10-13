В центре Калуги снесли исторический дом, восстановленный участниками проекта «Том Сойер Фест»

СЕГОДНЯ 18:17 2018-10-13T18:15:07+03:00

Несколько месяцев ушло у волонтеров на то, чтобы отремонтировать исторический дом в Калуге. Фото: группа «Том Сойер Фест в Калуге» в сети «ВКонтакте».

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Жители Калуги в шоке. В субботу, 13 октября, в самом центре города затарахтел экскаватор, засуетились рабочие - это спешно сносили исторический дом архитектора Яковлева, расположенный на улице Луначарского. Красивое деревянное здание буквально год назад отремонтировали волонтеры федерального проекта «Том Сойер Фест». Из обшарпанного полуразваливающегося строения он превратился в настоящую гордость города.

- Работы шли летом и осенью прошлого года. Мы его не просто покрасили - укрепили фундамент, фасад, восстановили исторические двери, элементы декора. Работы шли на спонсорские деньги, вложили около 200 тысяч рублей, - рассказал основатель фестиваля в Калуге и один из тех, кто собственными руками реставрировал дом, Даниил Кузнецов.

Впрочем, он подчеркивает, что деньги, конечно, здесь не главное.

- Мы восстанавливали дом, чтобы подчеркнуть важность сохранения деревянной, исторической застройки как памяти о нашем прошлом, - говорит Даниил. - А с ним поступили вот так по-варварски!

Таким дом был до реставрации. Фото: группа «Том Сойер Фест в Калуге» в сети «ВКонтакте».

Восстанавливать именно этот дом волонтеры начали после голосования в соцсетях - таков был выбор жителей Калуги. В тот момент здание было обычным жилым домом на несколько квартир. Но уже прошлой осенью-зимой у здания появился новый собственник, который расселил прежних жильцов. Именно тогда стало понятно, что над домом нависла угроза уничтожения - место-то лакомое. При этом дом не является памятником архитектуры: этот статус с него сняли несколько лет назад. Местные предполагают это было сделано для того, чтобы жильцы могли без лишних согласований делать у себя ремонты.

- Градоначальника озаботили судьбой этого дома ещё летом, он был на особом учёте. Краеведы, пресса - все были в курсе, - пишут калужане в соцсетях.

Но и для самого главы города снос дома, похоже, тоже стал неожиданностью.

- Нас никто в курс не поставил. Вообще! Я был уже на месте. Показывают документы о собственности, говорят, что имеют право. Самого собственника на месте нет (в Москве), был представитель. Собственника я вызвал, буду с ним разбираться. Работы должны быть приостановлены! Очень глупо действовать именно так, пусть и в рамках правового поля. У каждого, кто работает в городе, должно, наконец-то, появиться понимание, что они не в вакууме, что есть люди, общественность, да здравый смысл, в конце концов. Нельзя вот так на всех наплевать и делать свое дело. Если существующее правовое поле не предусматривает предварительных согласований с городом, значит будем его менять, - прокомментировал градоначальник Дмитрий Разумовский в «Фейсбуке».

Через некоторое время работы, действительно, остановились. Но к этому моменту и от дома почти ничего не осталось.

Снос здания стал полной неожиданностью для жителей и даже руководства города. Фото: группа «Том Сойер Фест в Калуге» в сети «ВКонтакте».

ДОСЬЕ «КП»

Дом в 1910 году для себя построил архитектор, губернский инженер Александр Яковлев. Он выполнен в стиле деревянного модерна. На протяжении нескольких десятилетий власти Калужской области хранили объект как памятник архитектуры, но в 2008 году лишили этого статуса.

НА ЗАМЕТКУ

«Том Сойер Фест» - это фестиваль восстановления исторической среды силами волонтёров на средства спонсоров. Его придумали в 2015 году в Самаре. Сейчас акция проводится более, чем в 20 регионах России.