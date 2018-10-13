В Ярославле в двух школах и двух детских садах зафиксированы очаги вирусного менингита

СЕГОДНЯ 09:43 2018-10-13T10:54:07+03:00

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По Ярославлю всю неделю ходили слухи о вспышке вирусного менингита среди детей. В пятницу Роспотребнадзор дал официальный ответ по этой теме. Специалисты подтвердили: случаи заболевания энтеровирусной инфекцией, которая обычно и является причиной вирусного менингита, в Ярославле, действительно, есть. Но они единичны.

- Работа классов в школах и групп в детских садах не приостанавливалась. На 11 октября наблюдение за очагами энтеровирусного менингита ведется в двух школах и двух дошкольных учреждениях, - уточнили в ведомстве.

Также специалисты добавили, что, подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями приходится на период с июля по ноябрь. При этом, по итогам девяти месяцев 2018 года, уровень забоеваемости оказался на 44% ниже средних многолетних значений и почти в 2 раза меньше, чем в прошлом году.

В Роспотребнадзоре рассказали, что энтеровирусы передаются от человека человеку - по воздуху, через воду, пищу, предметы быта. Подхватить заразу можно как от больного человека, так и от носителя вируса, у которого никаких внешних проявлений болезни нет. Впрочем, даже если вы заразились, совсем не обязательно у вас будет менингит.

- В Ярославской области преобладают неменингиальные формы - 80% всех случаев составляют энтеровирусные фарингит, герпангина, экзантема. В текущем сезоне проявление энтеровирусной инфекции в виде энтеровирусного менингита составляет 20%. Заболевание протекает в легкой и среднетяжелой клинических формах, - сообщил руководитель Роспотребнадзора по Ярославской области Михаил Звягинцев.

При выявлении заболевших проводятся противоэпидемические мероприятия: 20 дней - при регистрации энтеровирусного менингита и 10 дней - при других формах энтеровирусной инфекции.

ВАЖНО!

Менингит — это воспаление оболочек головного и спинного мозга.

НА ЗАМЕТКУ

Как обезопасить себя от энтеровируса:

- избегайте контактов с людьми, имеющими признаки инфекционных заболеваний, сократите время пребывания в местах с массовым скоплением людей;

- соблюдайте правила личной гигиены: мойте руки перед едой, после посещения туалета и возвращения с улицы, можно протирать руки разрешенными антибактериальными жидкостями и салфетками;

- пользуйтесь индивидуальной посудой;

- тщательно мойте горячей водой купленные овощи и фрукты;

- делайте влажную уборку дома, проветривайте помещение;

- не пейте воду из непроверенных источников.

(по данным Роспотребнадзора по Ярославской области).