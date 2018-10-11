Под Тутаевом нашли останки военного бомбардировщика

СЕГОДНЯ 16:17 2018-10-11T16:25:30+03:00

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Болотистая почва, залитая водой глубокая воронка, раскиданные по земле металлические осколки. Эхо давно минувшей Великой Отечественной войны до сих пор звучит в лесах Тутаевского района. Здесь, недалеко от деревень Першино и Богдановки, 2 октября 1941 года упал военный советский бомбардировщик ДБ–3А. Эту трагическую историю сейчас по крупицам восстанавливают члены ярославского поискового отряда «Высота-76».

Шел на задание

- О том, что здесь произошло в начале войны, нам в 2015 году рассказали местные жители. Тогда наш отряд первый раз выехал на место происшествия. Было это в начале зимы, уже лежал первый снег, обнаружить здесь что-то было практически невозможно. Тем не менее, история погибшего бомбардировщика нас очень тронула. Мы начали наводить справки, работали с архивными документами - дело в военном архиве Подольска помог найти наш друг из другого региона Александр Пономарев. И постепенно картина происходившего начала складываться, - рассказала заместитель командира отряда Лариса Павлова.

Поисковый отряд "Высота-76" на подходе к месту ЧП. Фото: поисковый отряд "Высота-76".

Сейчас известно, что самолет летел из аэропорта в деревне Якушево (где она точно находилась, пока не понятно, так как населенных пунктов с таким названием поблизости сразу четыре). Лететь он должен был в город Дорогобуж Смоленской области. Самолет был с полным боекомплектом – шел на боевое задание. Внезапно у бомбардировщика возникла неисправность, загорелся двигатель и воздушное судно начало падать.

- Летчики решили увести самолет подальше от населенных пунктов. Командир приказал всем катапультироваться. Но парашют одного из членов экипажа – радиста – зацепился за самолет. Падая, машина увлекла человека за собой, - продолжает Лариса Павлова.

Смерть между небом и землей

Говорят, что было два взрыва. Первый, когда самолет еще был в воздухе, второй – в момент, когда бомбардировщик рухнул на землю. Кто был тем погибшим военным, до сих пор точно не известно. По имеющейся на сегодняшний момент у поисковиков информации, на борту самолета было четыре человека - заместитель командира авиационной эскадрильи, старший лейтенант Николай Кузьмич Щетенко, штурман, начальник связи Максим Николаевич Алексеев, воздушный стрелок, старший сержант Алексеев (имя, отчество его не известно), а также 23-летний воздушный стрелок-радист, младший сержант Никита Иванович Глизнуца (или Глизиуца) из Одессы. Судя по архивным документам, именно он и погиб. Однако есть и другая версия.

- Местные жители долгое время считали, что погибшим был Степан Петрович Лубнин. Ему в советские годы даже установили памятник в деревне Спас-Ухра Рыбинского района. Говорили, что выжившие члены экипажа вышли в деревню Бурмаши, которая находилась недалеко от Спас-Ухры и попросили предать земле останки своего товарища, - рассказали члены отряда «Высота-76».

Работа над выяснением этих вопросов продолжается. Кроме того, поисковики недавно еще раз побывали на месте крушения.

Загадочные цифры

- 7 октября состоялся выезд отряда в Тутаевский район. Дорогу до места падения из-за дождей сильно размыло, передвигаться по ней было сложно. Но мы не отступили. Целью выезда было обследовать местность. Сама воронка сейчас заполнена водой, ее точную глубину определить сложно. Мы прочесали местность вокруг в радиусе 200 метров - нашли обломки обшивки самолета и других его частей разной величины. Особый интерес представляет небольшая пластина, на которой видны цифры. Что это за деталь, тоже еще предстоит установить, - поделилась Лариса Павлова.

Одна из найденных на месте крушения деталей. Фото: поисковый отряд "Высота-76".

Члены отряда намерены продолжить обследование места ЧП. Тем более, что сейчас они получили поддержку своей работы в виде гранта Департамента физкультуры, спорта и молодежной политики правительства Ярославской области. Так что через некоторое время, возможно, мы узнаем все подробности разыгравшейся в тутаевских лесах трагедии и сможем точно назвать имена тех, кому много лет назад пришлось стать ее участниками.

Обломки бомбардировщика раскиданы в радиусе 600 метров от места падения. Фото: поисковый отряд "Высота 76".

ДОСЬЕ «КП»

В этом году поисковому отряду «Высота-76 г.Ярославль» исполнилось 10 лет. В 2007 году будущий командир отряда Владимир Баранов участвовал в «Вахте Памяти», проводимой новгородскими поисковиками на территории так называемого «Демьянского котла». Это и послужило толчком к созданию своего отряда. Боевым крещением стала поездка туда же, в Новгородскую область в мае 2009 года. Отряд работает совместно с отрядами из других регионов России. Сейчас костяк отряда состоит из 25 человек. Они участвуют в экспедициях в разные регионы России, находят и поднимают из земли с полей сражений останки погибших солдат, устанавливают их личности, находят родных, передают на погребение. Еще одно важное направление деятельности отряда – патриотическое воспитание молодежи.