Заместитель генпрокурора России погиб в авиакатастрофе в Костромской области

СЕГОДНЯ 11:11 2018-10-04T12:05:00+03:00

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Заместитель генпрокурора России Саак Карапетян погиб в авикатастрофе в Костромской области. Он находился в вертолете, потерпевшем крушение в Солигаличском районе. Эту информацию подтвердили источники, близкие к ситуации.

Карапетян курировал в прокуратуре вопросы международно-правовых отношений. Куда он летел в упавшем вертолете, пока не известно.

На борту находились три человека. Все они погибли. Фото: Следственный комитет России.

Напомним, авиакатастрофа произошла вечером 3 октября. Вертолет рухнул в отдаленный лесной массив. По имеющейся на данный момент информации на борту находились три человека, все они погибли. Известно, что вертолет был частным. Причем, есть данные, что он выполнял не согласованный ни с кем полет.

- Вертолет Eurocopter AS350 (RA 07272) принадлежал российской коммерческой структуре и базировался в вертолетном центре «Хелипорт Москва» (Мякинино). 3 октября вертолет выполнял частный рейс, - прокомментировали в компании «Хелипорт Москва».

Вертолет упал в Костромской области вечером 3 октября. Фото: Следственный комитет России.

По факту произошедшего Ярославский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц». Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, состоящая из сотрудников следственного управления по Костромской области, Костромского линейного отдела УТ МВД РФ по СЗФО, управления МЧС по Костромской области. Из аппарата следственного управления на место происшествия выехал заместитель руководителя следственного управления и криминалисты. Выясняются причины и обстоятельства ЧП.

Причины и обстоятельства ЧП выясняются. Фото: Следственный комитет России.