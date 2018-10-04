2018-10-04T12:05:00+03:00
Кострома

Заместитель генпрокурора России погиб в авиакатастрофе в Костромской области

Саак Карапетян находился в потерпевшем крушение вертолете [фото, видео]
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments9
Саак Карапетян. Фото: сайт Генпрокуратуры России.Саак Карапетян. Фото: сайт Генпрокуратуры России.
Изменить размер текста:

Заместитель генпрокурора России Саак Карапетян погиб в авикатастрофе в Костромской области. Он находился в вертолете, потерпевшем крушение в Солигаличском районе. Эту информацию подтвердили источники, близкие к ситуации.

Карапетян курировал в прокуратуре вопросы международно-правовых отношений. Куда он летел в упавшем вертолете, пока не известно.

На борту находились три человека. Все они погибли. Фото: Следственный комитет России.

На борту находились три человека. Все они погибли. Фото: Следственный комитет России.

Напомним, авиакатастрофа произошла вечером 3 октября. Вертолет рухнул в отдаленный лесной массив. По имеющейся на данный момент информации на борту находились три человека, все они погибли. Известно, что вертолет был частным. Причем, есть данные, что он выполнял не согласованный ни с кем полет.

- Вертолет Eurocopter AS350 (RA 07272) принадлежал российской коммерческой структуре и базировался в вертолетном центре «Хелипорт Москва» (Мякинино). 3 октября вертолет выполнял частный рейс, - прокомментировали в компании «Хелипорт Москва».

Вертолет упал в Костромской области вечером 3 октября. Фото: Следственный комитет России.

Вертолет упал в Костромской области вечером 3 октября. Фото: Следственный комитет России.

По факту произошедшего Ярославский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц». Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, состоящая из сотрудников следственного управления по Костромской области, Костромского линейного отдела УТ МВД РФ по СЗФО, управления МЧС по Костромской области. Из аппарата следственного управления на место происшествия выехал заместитель руководителя следственного управления и криминалисты. Выясняются причины и обстоятельства ЧП.

Причины и обстоятельства ЧП выясняются. Фото: Следственный комитет России.

Причины и обстоятельства ЧП выясняются. Фото: Следственный комитет России.

В Костромской области разбился вертолет. Погибли трое. Видео: Следственный комитет России..

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Татьяна Быстрякова: выводы по ситуации в лагере «Красная горка» будут сделаны очень жесткие
Уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Костромской области Татьяна Быстрякова официально прокомментировала ситуацию, произошедшую в июле в лагере «Красная горка»
Сергей Титов: мы поддерживаем все инициативы, касающиеся благополучия и благосостояния работников
Председатель региональной ассоциации врачей Сергей Титов положительно оценил принятый депутатами Костромской областной Думы пакет инициатив в поддержку людей предпенсионного возраста
Елена Лушина: решения фракции «Единой России» по сохранению региональных льгот очень своевременны и важны
Представители костромского общенародного фронта поддержали решение фракции «Единой России» сохранить региональные льготы для отдельных категорий граждан, в том числе, проживающих в сельской местности
Собеседования с кандидатами в сити-менеджеры Костромы: что утаили претенденты
Сегодня в Думе Костромы состоялся очередной этап конкурса на замещение вакантной должности главы администрации города. К собеседованию были допущены только семь из 12 претендентов, подавших документы в комиссию
Обманутые дольщики холдинга «Костромагорстрой» призывают к ответу учредителя компании Евгения Нагорова
в Костроме состоялся пикет, на котором дольщики компании «Костромагорстрой» потребовали отдать им их квартиры. К ответу митингующие призвали директора холдинга Евгения Нагорова
БЕСПЛАТНЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ в рамках программы обязательного медицинского страхования
Диспансеризация — это комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, проводимых в целях оценки состояния здоровья
Изменения пенсионного законодательства позволят предприятиям обеспечить производство необходимыми кадрами
Руководители промышленных предприятий Костромской области прокомментировали грядущие изменения законодательства и новые возможности для развития рынка труда.
Региональные власти уделяют особое внимание обеспечению населения Костромской области качественной питьевой водой
В Костромской области организована планомерная работа по строительству новых и модернизации существующих объектов водоснабжения и водоотведения
Депутат Костромской облдумы Олег Скобелкин: подход к совершенствованию существующей пенсионной системы должен быть комплексным
Пенсионная система нуждается в реформировании, необходимо разработать комплексный подход по ее совершенствованию и повышению благосостояния людей – заявил председатель комитета Костромской облдумы по бюджету, налогам, банкам и финансам Олег Скобелкин
Костромская область: народные избранники обвинили коммунистов в присвоении чужих заслуг
Сегодня на заседании Костромской областной Думы депутаты упрекнули своих коллег – фракцию КПРФ в политической экспроприации и присвоении чужих заслуг. А именно – заслуг других партий.
Людмила Кляпышева: программы переподготовки людей старшего возраста должны работать более активно
Пенсионная реформа остается одной из главных тем в российских регионах. О трудоустройстве людей старшего возраста мы пообщались с первым заместителем директора департамента финансов Костромской области Людмилой Кляпышевой.
Михаил Алексеев: большинство работников здравоохранения выбирают активную жизненную позицию
В Костромской областной клинической больнице в свете активного обсуждения пенсионной реформы подготовили статистику по персоналу. Итоги озвучил главный врач Михаил Алексеев.
Михаил Козлов: В обсуждении пенсионной реформы нет места эмоциям, здесь необходим грамотный подход
«Мы достаточно времени пребывали на одной и той же платформе. Но теперь все ресурсы исчерпаны». Так прокомментировал предложение поднять в России пенсионный возраст Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Костромской области Михаил Козлов.
Новости 24
В Рыбинске водитель насмерть сбил пешехода и скрылся
В Ярославской области пенсионерка пошла за грибами и заблудилась, встретив медведя
В Ярославской области высадят 40 тысяч деревьев
Вслед за Слепцовым из мэрии Ярославля уйдут два руководителя
Руководитель Следственного комитета по Ярославской области покинул свой пост
Ярославской области добавит денег федеральный бюджет
Ярославская таможня оштрафовала менеджеров и предпринимателей на 2,4 млн. рублей
В Ярославле врачей-онкологов осудили за мошенничество со льготными лекарствами
После отставки Слепцова в Ярославле разбирают его арки-сердца
Здание костела на Кооперативной улице в Ярославле будут забирать у собственника через суд
Житель Рыбинска выращивал в теплице коноплю
В Рыбинске загорелся многквартирный дом: эвакуировали 17 человек
Ярославец до смерти избил своего отца
В Рыбинске столкнулись «ВАЗ» и «Киа»: один из водителей погиб
12-летний Вова Борисов ушел из школы в Ярославле и не вернулся. Мальчика ищут родственники и полиция
Владимир Слепцов: «Я хотел бы ярославцам пожелать оптимизма и удачи»
Мэр Ярославля оценил подготовку коммунальщиков к уборке снега
«Локомотив» не смог дома справиться с «Нефтехимиком»
Мэр Ярославля Владимир Слепцов подал заявление об отставке
Ярославский картофель продадут в крымском «Яблоке»
В Рыбинске началась проверка нового дорожного полотна
Пенсионерка из Рыбинска установила рекорд, доехав на такси до Урала
В Ярославской области под колесами скоростного поезда погиб мужчина
В Ярославле женщина два года притворялась беременной, чтобы не идти в тюрьму