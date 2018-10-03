При падении вертолета в Костромской области погибли три человека

СЕГОДНЯ 22:14 2018-10-03T22:42:30+03:00

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Серьезное ЧП произошло 3 октября в Костромской области. В районе нежилой деревни Вонышево Солигаличского района рухнул вертолет. По сообщению поисковой группы, работающей на месте крушения, на борту находилось три человека. К сожалению, все они погибли.

Происшествие случилось в 18 часов 40 минут. Первыми падающий вертолет заметили дети.

- Информация о происшествии поступила от местных жителей. О том, что за деревней упал и загорелся вертолет рассказали подростки воспитателю местного интерната, которая и сообщила о происшествии, - рассказали в пресс-службе губернатора Костромской области.

Известно, что вертолет упал в лес. Добраться до места крайне проблематично, так как вокруг глухие заросли. Первые группы спасателей прибыли туда в 21 час 20 минут. Работу оперативных служб лично координирует губернатор региона Сергей Ситников.

На данный момент известно, что упавший вертолет был частным. Сейчас устанавливаются личности погибших, а также выясняются все обстоятельства произошедщего.