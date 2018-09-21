2018-09-21T15:15:35+03:00
Происшествия

В деле об избиениях в ярославских колониях появилось четыре новых потерпевших

Возбуждено шесть уголовных дел – они объединены в одно
Александр Клещев
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Шесть уголовных дел об избиениях объединены в одно.Шесть уголовных дел об избиениях объединены в одно.Фото: Роман Рыжиков
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В деле об избиениях в ярославских исправительных колониях №1 и №8 появилось четыре новых потерпевших. Об этом «КП-Ярославль» рассказала адвокат, юрист фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова.

- Помимо Евгения Макарова потерпевшими признаны Артур Гукасян, Степан Нуждин, Тарановский и Николаев, - рассказала Ирина Бирюкова. – Данные последних двух заключенных мы не знаем. Фонд представляет Макарова, Гукасяна и Нуждина.

Избиение Гукасяна, Тарановского и Николаева попало на второе видео с избиениями в колонии. Степана Нуждина, по словам адвоката, избили вместе с Евгением Макаровым в ИК-8 в декабре 2017 года.

- Макаров и Нуждин жаловались на избиения еще в декабре 2017 года, - продолжает Ирина Бирюкова. – Тогда был отказ в возбуждении уголовного дела. Артур Гукасян заявил об издевательствах после публикации второго видео.

Сейчас в общей сложности возбуждено шесть уголовных дел. Они объединены в одно.

Напомним, видео с жестокими пытками заключенного ИК-1 Евгения Макарова появилось в конце июля. Запись происходящего попала к юристам фонда «Общественный вердикт». После того, как кадры с истязаниями были опубликованы, в колонии начались проверки и задержания. СК возбудил уголовное дело. Фигуранты дела находятся под стражей. Им продлили арест до 20 декабря.

Позже в сети появилось второе видео с избиениями в ярославской колонии. На нем запечатлены фигуранты первого дела. Сотрудники ФСИН гоняют заключенных по коридору, пинают и толкают их. Запись обрывается, когда один из сотрудников берет из камеры простыню, а зэков заводят в комнату. Вполне вероятно, что там их вновь избили. По словам первого заместителя директора ФСИН Анатолия Рудого, обе записи мог украсть один из заключенных.

(18+) Свидетельство. Сотрудники ИК-1 ФСИН по Ярославской области пытают заключенного.Видео: "Новая газета"

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