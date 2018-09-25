Потомки известных промышленников и духовенства встретились в Вятском

СЕГОДНЯ 17:22 2018-09-25T17:56:36+03:00

Вятское остается в числе немногочисленных примеров, когда частная инициатива соединяется с государственной поддержкой и поддержкой местных жителей, готовых развивать свою территорию Фото: Роман Рыжиков

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Центральным мероприятием Встречи стала конференция «Судьба села – судьба России», в ходе которой историки, исследователи генеалогических сообществ и сами участники–потомки знаменитых промышленных и купеческих династий, произошедших из Вятского уезда Ярославской губернии, представили доклады. На открытии мероприятия участникам был презентован сборник с докладами конференции предыдущего года.

В этом году число участников проекта значительно увеличилось, всего в работе конференции приняли участие 150 человек из Екатеринбурга, Джанкой, Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Ярославля, из Украины и США.

Историки, исследователи генеалогических сообществ и сами участники–потомки знаменитых промышленных и купеческих династий представили свои доклады

Приветствуя участников конференции и отмечая ее важность, Виктория Марасанова подчеркнула, что исследования истории на микроуровне, а это история семьи, личные биографии, истории населенных пунктов, сейчас находят продолжение. «Вятское остается в числе немногочисленных примеров, когда частная инициатива соединяется с государственной поддержкой и поддержкой местных жителей, готовых развивать свою территорию».

Доклады участников проливают свет на жизнь и труд жителей Вятской волости. Анатолий Лукъянович, например, представил анализ документов, собранных в сборнике историком архитектуры В. Зубаревым, который наглядно показывает, что Вятское являлось центром обширного региона русских мастеров строительного дела, включающее прилегающие к селу Костромские и Ярославские земли. Причем субподрядные договоры на строительство домов подписывались в селе Вятское. Историк из Санкт-Петербурга Лев Лурье «Дореволюционный Петербург – это крестьянский город. Значительное число крестьян пришло из Ярославской губернии, и нужно отметить, что большинство ярославских крестьян были грамотными».

Кроме богатого исторического материала конференции, ценностью Встречи потомков является воссоединение семей. Впервые встретились на конференции потомки породнившихся династий Богословских и Воскресенских, один из которых приехал из Калифорнии. Благодаря конференции встретились друг с другом потомки строителя русского Черноморского флота, выходца из крестьян Вятского уезда Сергея Лупповича Кундышева-Володин – Наталья Астанькович (Крым), Екатерина Морозова (Москва) и Павел Карамышев (Москва).

Напомним, на реализацию мероприятий Встречи потомков «Вятское» получило грант Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Это подчеркивает государственную важность изучения истории малой родины, ведь на знании своих корней и истоков воспитывается подлинный патриотизм