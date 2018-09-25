Тренер «Шинника» Александр Побегалов: «Остаюсь. Буду работать»

СЕГОДНЯ 16:21 2018-09-25T16:26:25+03:00

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«Михалыч» остается. Многолетний наставник «Шинника» согласился с решением попечительского Совета, отказавшегося удовлетворить его прошение об отставке.

Новость об уходе главного тренера ярославской футбольной команды Александра Побегалова, появившаяся в понедельник, 24 сентября, произвела эффект настоящей информационной бомбы, чего в ярославском футболе давненько не бывало. тренера черно-синих, которого весь футбольный Ярославль и с ним вместе значительная часть России знают по уважительному имени «Михалыч», заявил о своей отставке.

Бомба, надо сказать, рванула сильно. Даже игроки его команды были настолько потрясены этим, что не находили слов для комментариев. Правда, накануне после проигранного «Мордовии» матча «Михалыч» намекнул на возникшие сложности в отношениях с руководством клуба. Из таких ситуаций обычно выходят по методу минимальных потерь для команды, поэтому «Михалыч», как истинный патриот команды и Ярославля, взял груз на себя. Руководство тут же, вроде как, это приняло, но одновременно приняв на себя всю ответственность. Причем, брать ее на себя руководство клуба не имело права, так как назначение и смена главного тренера является прерогативой попечительского совета.

А совет оказался шокированным, как и весь Ярославль. Он не принял отставку самого авторитетного ярославского тренера, патриота Ярославля и «Шинника», посчитав невозможным найти ему равноценной замены.

Сам Александр Михайлович на мой вопрос по телефону ответил коротко: «Остаюсь. Буду работать».