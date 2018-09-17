Сергей Титов: мы поддерживаем все инициативы, касающиеся благополучия и благосостояния работников

СЕГОДНЯ 17:11 2018-09-17T17:15:46+03:00

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Сегодня на заседании Костромской областной Думы депутаты единогласно поддержали изменения сразу в три закона, которые регулируют предоставление региональных мер соцподдержки.

Согласно внесенным поправкам, жители региона с 1 января 2019 года право на льготы будут получать не по факту выхода на пенсию, как это происходит сейчас, а по достижению возраста: 55 лет – у женщин, 60 лет – у мужчин.

Речь идет о льготах на транспортный налог. В прошлом году этой мерой воспользовались почти 24 тысячи граждан старшего возраста или 11% от всех пенсионеров, проживающих на территории области. Так же новый порядок распространится на льготы и выплаты ветеранам труда.

Еще одна категория льготников, предоставление мер соцподдержки которым не будет зависеть от выхода на пенсию – сельские специалисты. Это педагоги, медики, работники соцсферы, культуры, спорта и др. Для них предусмотрена компенсация расходов за коммунальные услуги.

Председатель ассоциации врачей Костромской области Сергей Титов подчеркнул важность решений, которые приняты сегодня депутатами.

«Мы поддерживаем все, что касается благополучия и благосостояния работников. Очень важно, что гражданин получит право на льготы и выплаты, не дожидаясь выхода на пенсию. Это дополнительная поддержка для людей, которые находятся в предпенсионном возрасте», - отметил Сергей Титов.