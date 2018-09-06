По Золотому кольцу за девять часов

СЕГОДНЯ 19:49 2018-09-06T20:04:57+03:00

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За сколько времени можно проехать на машине по Золотому кольцу России? Оказывается, при желании - всего за один световой день. Такую цель поставили перед собой и достигли участники автопробега по Золотому кольцу - ультрамарафонец Дмитрий Ерохин, ранее дважды установивший рекорд пробега по этому маршруту и известная российская автогонщица, призер и чемпион многих авторалли Инесса Тушканова. Целью акции стало привлечение туристов на маршрут и оценка качества дорог и придорожной инфраструктуры - то, что очень важно для автотуристов.

Автопробег стартовал 5 сентября в 10 часов от символического нулевого километра на улице Революционной в Ярославле и там же завершился уже в десять вечера. Общая длина пути составила 840 километров. Это расстояние участники акции преодолели за 9 часов. Соответственно, средняя скорость была 90 км в час. Еще около трех часов ушло на остановки. Из Ярославля путешественники отправились в Кострому, позже в Иваново и дальше по часовой стрелке - в Суздаль, Владимир, Сергиев-Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Углич и снова Ярославль. Инесса и Дмитрий признались, что времени для детального изучения красот каждого города у них, конечно, не было, но все же в каждом из них участники автопробега успели сделать фото у главных достопримечательностей или въездных стел. Были в дороге и ошибки: путешественники периодически пропускали повороты. Но даже это не помешало им объехать все города Золотого кольца за запланированный срок. В итоге участники пробега получили сертификаты рекордсменов.

Про дороги

Участники акции рассказали, что были приятно удивлены состоянием дорог в городах и на трассах. По словам Дмитрия Ерохина, который выступал в этом путешествии штурманом, большую часть пути они даже не задумывались о дорожном полотне. На 85% участков покрытие было идеальным, что позволяло спокойно любоваться панорамой, не отвлекаясь на ямы. Однако без недочетов не обошлось.

- Есть один нюанс: если на участке пути ремонт, то объезд по альтернативным дорогам затруднителен. Вот они-то как раз находятся в плачевном состоянии, - рассказала Тушканова. - Властям стоит обратить на них внимание. А при ямочном ремонте устранять не только крупные дефекты, но и небольшие выбоины. Даже незначительная яма может привести к трагедии.

Подобный участок дороги с плохим покрытием участники акции нашли на трассе Ростов - Углич. По словам Дмитрия, там просто закончилась дорога, а в придачу к ней и сотовая связь. Хотя в целом, качество интернет-связи в путешествии нареканий не вызвало.

Про заправки

Заправки путешественникам понравились. Они положительно отметили и количество заправочных станций, и наличие всех марок бензина. Есть даже АИ-98 и 100, который раньше сложно было найти на обычных заправках. Словом, проблем с топливом не было.

Про инфраструктуру

Рекордсмены посоветовали на въезде в каждый город Золотого кольца поставить стелу с пометкой, что он входит в данный туристический маршрут и на каком расстоянии находится от нулевого километра в Ярославле.