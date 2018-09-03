В Ярославской области поставят скульптуру бездомной собаки

СЕГОДНЯ 15:20 2018-09-03T15:37:27+03:00

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В Ярославской области может появиться скульптура бездомной собаки. С такой инициативой выступили волонтеры благотворительной организации «Верность» из Данилова, занимающиеся помощью безнадзорным животным. Скульптуру, отлитую в бронзе, хотят поставить на местном железнодорожном вокзале.

Прототипом скульптурного изображения стал беспородный пес Трезор, которого когда-то замерзающим щенком волонтеры подобрали на улице, вылечили и вырастили. Его судьба потрясла многих: дворовый пес оказался настолько умным и способным, что мог дать фору многим породистым собакам. Благодаря этому Трезора даже взяли на границу. Он стал полноценным служебным псом, состоит на довольствии и выполняет ответственную «работу» – проверяет на наличие запрещенных веществ грузы и людей. Пример Трезора является наглядным доказательством того, что все животные достойны любви и заботы.

Сейчас Трезор - служебный пес. Фото: из архива Елены Афровой.

- Скульптура будет напоминанием об этой необыкновенной истории и, надеемся, повысит градус сочувствия к безнадзорным животным в обществе, - говорит руководитель центра реабилитации «Верность» Елена Афрова. – К тому же она может стать своеобразной визитной карточкой Данилова.

Кроме того, скульптура будет одновременно и копилкой. По проекту памятника, фигура собаки будет сидеть на чемодане, символизирующем начало пути к новой, счастливый жизни. В нем сделают отверстие для монет. Собранные деньги будут направляться на содержание, лечение и питание безнадзорных животных. По рассчетам волонтеров изготовление и установка скульптуры обойдется примерно в 300 тысяч рублей. 40 тысяч волонтеры уже сумели насобирать благодаря благотворительному аукциону «Собаки судьбы». Но этого мало. Поэтому зоозащитники обратились к жителям Ярославской области с просьбой о посильной материальной помощи в деле реализации проекта. Всю необходимую информацию можно найти здесь.

Кстати, волонтеры «Верности» ведут и другую просветительскую работу по формированию в обществе адекватного отношения к животным. Например, проводят в школах «Уроки верности», где делятся опытом общения с четвероногими, чтобы ребята не боялись собак и знали, как нужно вести себя с ними, устраивают выставки и многое другое.