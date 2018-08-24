«Общественный вердикт»: самое страшное на видео из ярославской ИК-1 не попало
Накануне, 23 августа, в СМИ появилось второе видео с пытками в ярославской колонии №1. Правозащитники рассказали о том, что попало в кадр на этот раз.
- По сути, второе видео не так сильно отличается от первого, - говорит представитель фонда Олег Новиков. – Здесь тоже идет «воспитательная работа». Только сейчас сотрудники колонии выключили камеры перед тем, как отвести заключенных в комнату. Самое страшное осталось за кадром.
На это указывает и то, что в конце видео один из сотрудников колонии берет у заключенного тряпку или простыню. В «Общественном вердикте» считают, что используют ее для того, что и в случае с пытками Макарова – будут заливать через нее воду, чтобы человек захлебывался.
- Все это – способ показать заключенным, кто вообще здесь хозяин, наказать за что-то, - продолжает Олег Новиков. – Это те же самые пытки – и происходит это во многих колониях России. Вообще, пробежка заключенных через строй – чуть ли не старейшая практика в системе ФСИН.
Реакцию следственных органов на публикацию второго видео в фонде не знают. Правозащитники говорят, что следствие работает автономно - не уведомляет о следственных действиях сторону потерпевшего.
- На первом видео – 18 сотрудников ФСИН, - рассказывает представитель фонда. – Тем не менее, в суде рассмотрели дела только двенадцати человек. Куда девались еще шесть? То ли сбежали, то ли под следствием – мы, как сторона, представляющая интересы Евгения Макарова, ничего об этом не знаем.
Кроме того, в фонде ссылаются на допросы уже арестованных сотрудников ярославской ИК-1. Там звучат фамилии заместителя начальника ФСИН по Ярославской области, начальника колонии и других высоких чинов.
- Некоторые арестованные прямо говорят, что видео снимали для отчетов начальству, - говорит Новиков. – Тем не менее, мы даже не знаем, допросили в итоге высшее начальство или нет. Даже если они не являются подозреваемыми, это обычная практика.
По словам правозащитников, сейчас заключенный Евгений Макаров, видео с избиением которого было опубликовано 20 июля, чувствует себя нормально. То, что происходило с ним раньше, больше не повторяется – его не трогают, боятся.
Новое видео пыток в ярославской колонии.Видео: Новая газета