2018-08-24T16:53:21+03:00
Общество

«Общественный вердикт»: самое страшное на видео из ярославской ИК-1 не попало

Правозащитники – о публикации второго видео с пытками
Александр Клещев
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Фото: Кадр из видеоФото: Кадр из видео
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Накануне, 23 августа, в СМИ появилось второе видео с пытками в ярославской колонии №1. Правозащитники рассказали о том, что попало в кадр на этот раз.

- По сути, второе видео не так сильно отличается от первого, - говорит представитель фонда Олег Новиков. – Здесь тоже идет «воспитательная работа». Только сейчас сотрудники колонии выключили камеры перед тем, как отвести заключенных в комнату. Самое страшное осталось за кадром.

На это указывает и то, что в конце видео один из сотрудников колонии берет у заключенного тряпку или простыню. В «Общественном вердикте» считают, что используют ее для того, что и в случае с пытками Макарова – будут заливать через нее воду, чтобы человек захлебывался.

- Все это – способ показать заключенным, кто вообще здесь хозяин, наказать за что-то, - продолжает Олег Новиков. – Это те же самые пытки – и происходит это во многих колониях России. Вообще, пробежка заключенных через строй – чуть ли не старейшая практика в системе ФСИН.

Реакцию следственных органов на публикацию второго видео в фонде не знают. Правозащитники говорят, что следствие работает автономно - не уведомляет о следственных действиях сторону потерпевшего.

- На первом видео – 18 сотрудников ФСИН, - рассказывает представитель фонда. – Тем не менее, в суде рассмотрели дела только двенадцати человек. Куда девались еще шесть? То ли сбежали, то ли под следствием – мы, как сторона, представляющая интересы Евгения Макарова, ничего об этом не знаем.

Кроме того, в фонде ссылаются на допросы уже арестованных сотрудников ярославской ИК-1. Там звучат фамилии заместителя начальника ФСИН по Ярославской области, начальника колонии и других высоких чинов.

- Некоторые арестованные прямо говорят, что видео снимали для отчетов начальству, - говорит Новиков. – Тем не менее, мы даже не знаем, допросили в итоге высшее начальство или нет. Даже если они не являются подозреваемыми, это обычная практика.

По словам правозащитников, сейчас заключенный Евгений Макаров, видео с избиением которого было опубликовано 20 июля, чувствует себя нормально. То, что происходило с ним раньше, больше не повторяется – его не трогают, боятся.

Новое видео пыток в ярославской колонии.Видео: Новая газета

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