2018-08-03T12:20:18+03:00
Общество

Правозащитники попросят у Минфина 10 миллионов рублей для избитого в ярославской колонии заключенного Макарова

Соответствующее обращение уже готовится
Александр Клещев
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Правозащитники попросят у Минфина 10 миллионов рублей для избитого в ярославской колонии заключенного Макарова. Фото: УФСИН России по Ярославской области.Правозащитники попросят у Минфина 10 миллионов рублей для избитого в ярославской колонии заключенного Макарова. Фото: УФСИН России по Ярославской области.
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Правозащитники общественной организации «Коллективная защита» готовят обращение в Министерство финансов РФ по поводу компенсации за избиение заключенного Макарова в ярославской колонии №1. Они оценивают ущерб в 10 миллионов рублей.

- Сотрудники должны быть сотрудниками, а не законченными живодерами, - пишет в Фейсбуке президент организации Марат Аманлиев. - Это будет знаковое дело. Мы сейчас увидим, как государство относится к ценности жизни человека.

Кроме того, в обращение будет включен вопрос о компенсации родственникам заключенного, убитого в брянской колонии. Сумма – 20 миллионов рублей.

Видео с избиением заключенного Евгения Макарова сотрудниками ярославской ИК-1 было опубликовано 20 июля 2018 года. После этого СК возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением насилия. Сейчас семь бывших сотрудников ФСИН находятся под стражей, один – под домашним арестом по состоянию здоровья. В свою очередь, заместитель руководителя федерального УФСИН Анатолий Рудый обвинил Макарова в провокациях. Другой зам, Валерий Максименко, принес извинения Евгению и сказал, что ему стыдно за бывших сотрудников службы. Сам Макаров написал заявление о пересчете срока заключения. Освободиться Макаров должен в октябре этого года.

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