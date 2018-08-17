В Ярославле рухнул строительный кран: рабочий пролетел в кабине 9 этажей

СЕГОДНЯ 13:11 2018-08-17T14:08:00+03:00

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В Ярославле 17 августа произошло серьезное ЧП. На стройке на Новоселковской улице во Фрунзенском районе рухнула стрела башенного крана. Происшествие случилось около 8 часов утра, когда на строительной площадке обычно начиналась работа.

- Раздался страшный грохот, а пол подпрыгнул, как при землятресении, - рассказал Александр Сперанский, который живет в соседней многоэтажке. – Я выглянул в окно, и увидел лежащую на земле часть крана.

Стрела упала с высоты 9 этажа на стоявшую внизу бетономешалку. Фото: со странички Александра Торопова в "Фейсбуке".

Другие очевидцы говорят, что стрелу крана повело в сторону, она скребла по дому и упала. Во время происшествия пострадало два человека. Тяжелая металлическая стрела летела с высоты 9 этажа вместе с расположенной на ней кабиной. В этот момент внутри нее находился мужчина-крановщик. Конструкция грохнулась на стоящую внизу бетономешалку. К счастью, в машине в этот момент никого не было. Но рядом находилось около десятка рабочих. Один из них - каменщик - не успел отбежать, и его накрыло стрелой. Сейчас оба пострадавших - крановщик и рабочий - в реанимации в тяжелом состоянии. По предварительной информации, у них черепно-мозговые травмы, переломы костей и позвоночника. Проверку по факту ЧП начало Следственное управление Следственного комитета России по Ярославской области.

- В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировала старший помощник руководителя СУ СКР по Ярославской области Кристина Гузовская.

Пострадавшие мужчины находятся в больнице. Фото: Центр гражданской защиты Ярославля.

При происшествии пострадало два человека.

Кстати, местные жители называют стройку несчастливой. Зимой во время сильного ветра со стройплощадки на стовшие внизу автомобили жильцов соседнего дома прилетело несколько кусков фанеры. В результате в одном автомобиле разбило лобовое стекло, в дргом помяло крышу. Но и это еще не все.

- Строительство тянется уже около двух лет. За этот период сменился застройщик, а планируемую высоту дома увеличили с 10 до 17 этажей, - рассказали местные.

По их размышлениям, это обстоятельство вполне могло стать одной из причин случившегося ЧП: кран наращивали, и, возможно, что-то плохо закрепили. Еще одно предположение очевидцев, что на кране перепутались тросы и один из них мог порваться. Но пока это только версии. Точные причины происшествия станут известны после исследований всех обстоятельств экспертами.

Происшествие случилось в самом начале рабочего дня. Фото: Центр гражданской защиты Ярославля.