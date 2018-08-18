2018-08-18T22:27:49+03:00
Общество

Яблочный спас: где и когда можно освятить фрукты в Ярославле

19 августа верующие отмечают праздник Преображения Господня
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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19 августа православные освящают яблоки.19 августа православные освящают яблоки.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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19 августа верующие отмечают праздник Преображения Господня и Яблочный спас. Издревле считалось, что с этого дня можно есть яблоки. Но перед этим их рекомендуется освятить в церкви.

- В принесении начатков плодов земли, будь то мед или плоды, мы приносим их к Богу, чтобы в окроплении святой водой они исцелились от причастности тлению и смерти, которые пытаются овладеть миром. Мы приносим их, чтобы они из «испорченных» и несовершенных вошли в меру реальности и совершенства, задуманную для них Творцом, - рассказал , пресс-секретарь епархии, иерей Александр Сатомский.

Кстати, принести на освящение можно не только яблоки, но и виноград, сливы, абрикосы, персики, груши и другие фрукты и даже овощи. Ритуал освещения плодов в Ярославле пройдет во всех церквях после Божественной литургии - примерно между 10 и 11 часами. В Преображенском храме бывшего Спасо-Преображенского монастыря Божественную литургию 19 павгуста совершит митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон. Начнется она в 9 часов. А после литургии, в 10 часов 30 минут, по территории Спасо-Преображенского монастыря пройдет крестный ход, по завершении которого, в 10 часов 40 минут, на площадке у храма состоится освящение плодов нового урожая.

По традиции, именно с наступлением Яблочного спаса можно делать угощения и заготовки из яблок. Некоторые считают, что первый, съеденный в этот день освященный плод обладает целебной силой и исполняет желания. Яблоки раздают всем желающим и носят на могилы умерших родственников. В день праздника не рекомендуется работать. А если пожелаешь кому-то зло, оно вернется к тебе сторицей.

На Руси Яблочный спас считали окончанием лета. С этого дня ночи обычно становятся гораздо холоднее. Есть даже поговорка: «Пришел Спас, держи рукавицы про запас». Также о погоде в этот день судили о том, какой будет зима: есчли на улице дождь, то зима будет холодной, если солце - зима будет теплой и снежной.

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