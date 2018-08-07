2018-08-07T15:47:02+03:00
Общество

В ярославской ИК-8 заключенного Макарова отправили в ШИЗО за отказ мыть унитаз под видеозапись

Об этом сообщают юристы «Общественного вердикта»
Александр Клещев
Поделиться:
Комментарии: comments1
В ярославской ИК-8 заключенного Макарова отправили в ШИЗО за отказ мыть унитаз под видеозапись. Фото: "Общественный вердикт".В ярославской ИК-8 заключенного Макарова отправили в ШИЗО за отказ мыть унитаз под видеозапись. Фото: "Общественный вердикт".
Изменить размер текста:

Заключенного Евгения Макарова, которого избили сотрудники колонии №1, отправили в штрафной изолятор за отказ мыть унитаз под видеозапись. Сейчас он отбывает наказание в ИК-8. Об этом сам Макаров сообщил своему защитнику, который передал информацию фонду «Общественный вердикт».

- По неформальным тюремным нормам уборка отхожего места по принуждению сотрудников администрации и, тем более, под видеозапись, приводит к потере уважения со стороны других заключенных, - говорится в тексте на странице фонда в Фейсбуке. - Унижение вынудило Макарова отказаться. Это стало формальным поводом для назначения дисциплинарного наказания.

Кроме того, в «Общественном вердикте» отмечают, что начальство колонии не препятствует тюремной субкультуре, а использует ее для унижения неугодных заключенных. Так, другому осужденному, Руслану Вахапову, который вместе с Евгением Макаровым отбывал наказание в ИК-1, по информации фонда, приносили еду в в «пробитых» мисках. Ими, по тюремным законам, могут пользоваться только «неприкасаемые». В итоге Вахапов отказался от еды - в итоге, его выводили из ШИЗО под руки, потому что он не мог ходить сам.

- В данном случае администрация ИК 8 оказывает давление на Макарова, история которого стала причиной уголовного преследования администрации и сотрудников колонии №1, - продолжают в «Общественном вердикте». - В ЕСПЧ сейчас находятся жалобы заключенных от ноября 2016 года. Они знаковые, поскольку Европейский Суд впервые будет рассматривать влияние неформальных тюремных правил на соблюдение прав человека.

Напомним, видео, на котором сотрудники ярославской колонии №1 избивают Евгения Макарова было опубликовано 20 июля. На фсиновцев завели уголовное дело. Сейчас 11 человек находится под стражей. Для одного из фигурантов - бывшего замначальника колонии по воспитательной работе Ивана Калашникова - суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Причина - состояние здоровья обвиняемого. Заместитель начальника ФСИН России Анатолий Рудый, в свою очередь, обвинил Макарова в провокациях и назвал заключенным, который не хочет вставать на путь исправления.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Сергей Бабуркин прокомментировал ситуацию с отправкой Евгения Макарова в ШИЗО
Житель Переславля целый год насиловал 11-летнюю девочку
На Волжской набережной в Ярославле скейтеры оторвали облицовочную плитку и соорудили из нее рампу
Ярославцев напугал громкий хлопок
Главой Кировского и Ленинского районов Ярославля назначили директора службы городских кладбищ
«Общественный вердикт» отозвал жалобу на заключение бывшего замначальника ИК-1 в Ярославле под домашний арест
В Ярославле после свидания пропал подросток
На дороге из Ярославля в Углич бензовоз сбил лося
На Даманском острове из-за нарушений приостановили работу аттракционов и кафе
Ярославцев приглашают в круизы
Завершились съемки фильма о погибшем ярославском хоккеисте Иване Ткаченко
В Ярославской области все школы и детсады проверят на готовность к учебному году
Стало известно, когда закончат пристройку к школе №43 в Ярославле
В Ярославской области двое мужчин обворовывали захоронения
Под Ярославлем нашли речника, пропавшего при странных обстоятельствах
В Ярославской области поймали похитителей овец и четырех грейдерных ковшей
В Ярославской области въезд на пляж перегородили валунами и самодельными рвами
Ярославский радиозавод начнет выпускать модули для космических аппаратов
В Ярославле на Прусовских карьерах утонул мужчина
В Ярославле мошенница из Владимира обокрала 92-летнюю пенсионерку
Пропавший в Ярославской области рыбак найден мертвым
В Ярославле ищут велосипедистов, сбивших 5-летнюю девочку около ТЮЗа
В Ярославской области недалеко от Черной Заводи пропал рыбак
Губернатор предложил ярославцам самим выбрать дороги, которые отремонтируют в 2019 году
Елена Летучая сняла фильм про мусорный полигон «Скоково» в Ярославле