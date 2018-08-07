В ярославской ИК-8 заключенного Макарова отправили в ШИЗО за отказ мыть унитаз под видеозапись

СЕГОДНЯ 15:32 2018-08-07T15:47:02+03:00

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Заключенного Евгения Макарова, которого избили сотрудники колонии №1, отправили в штрафной изолятор за отказ мыть унитаз под видеозапись. Сейчас он отбывает наказание в ИК-8. Об этом сам Макаров сообщил своему защитнику, который передал информацию фонду «Общественный вердикт».

- По неформальным тюремным нормам уборка отхожего места по принуждению сотрудников администрации и, тем более, под видеозапись, приводит к потере уважения со стороны других заключенных, - говорится в тексте на странице фонда в Фейсбуке. - Унижение вынудило Макарова отказаться. Это стало формальным поводом для назначения дисциплинарного наказания.

Кроме того, в «Общественном вердикте» отмечают, что начальство колонии не препятствует тюремной субкультуре, а использует ее для унижения неугодных заключенных. Так, другому осужденному, Руслану Вахапову, который вместе с Евгением Макаровым отбывал наказание в ИК-1, по информации фонда, приносили еду в в «пробитых» мисках. Ими, по тюремным законам, могут пользоваться только «неприкасаемые». В итоге Вахапов отказался от еды - в итоге, его выводили из ШИЗО под руки, потому что он не мог ходить сам.

- В данном случае администрация ИК 8 оказывает давление на Макарова, история которого стала причиной уголовного преследования администрации и сотрудников колонии №1, - продолжают в «Общественном вердикте». - В ЕСПЧ сейчас находятся жалобы заключенных от ноября 2016 года. Они знаковые, поскольку Европейский Суд впервые будет рассматривать влияние неформальных тюремных правил на соблюдение прав человека.

Напомним, видео, на котором сотрудники ярославской колонии №1 избивают Евгения Макарова было опубликовано 20 июля. На фсиновцев завели уголовное дело. Сейчас 11 человек находится под стражей. Для одного из фигурантов - бывшего замначальника колонии по воспитательной работе Ивана Калашникова - суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Причина - состояние здоровья обвиняемого. Заместитель начальника ФСИН России Анатолий Рудый, в свою очередь, обвинил Макарова в провокациях и назвал заключенным, который не хочет вставать на путь исправления.