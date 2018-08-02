Болельщик настолько увлекся трансляцией матча ЧМ-2018, что не заметил грабителя в своей квартире

2 Авг. 14:33 2018-08-03T12:20:18+03:00

Грабителю даже не понадобилось подбирать ключи к двери - она была открыта, а хозяин квартиры не мог оторваться от футбола Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Пока мужчина смотрел телевизор, из его квартиры вынесли сумку с деньгами

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Случай, достойный стать анекдотом, произошел в Костроме во время Чемпионата мира по футболу 2018. Квартиру одного из местных жителей в самом центре города обокрали прямо в его присутствии. При этом, глава семейства даже бровью не повел.

Пока разгоряченный фанат смотрел трансляцию одного из матчей мундиаля, его супруга вышла куда-то по делам и, видимо, забыла запереть дверь. Как говорится, заходи кто хочешь. В открытую квартиру проник мужчина, вынес из прихожей сумку с деньгами и благополучно скрылся под бурные овации стадиона. Когда жильцы обнаружили кражу, тут же вызвали полицию.

Прибывшие на место полицейские опросили соседей, составили портрет и по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний местный житель. Мужчина признался, что обходил все квартиры в поисках денег на очередную порцию наркотиков, а тут такая "удача".

Оказалось, ранее подозреваемый был неоднократно судим. На мужчину завели уголовное дело по статье "Кража". Правоохранители проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям